İngiltere'de bir çocuğun ölümüne yol açan köpeğin sahibi gözaltına alındı - Son Dakika
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İngiltere'de bir çocuğun ölümüne yol açan köpeğin sahibi gözaltına alındı

17.05.2022 16:21
İngiltere'de bir çocuğun ölümüne yol açan köpeğin sahibi gözaltına alındı

İngiltere'de üç yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibi gözaltına alındı.

İngiltere'de üç yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibi gözaltına alındı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Rochdale kentinde bir çiftlikte yaşanan olayda Daniel John Twigg adlı üç yaşındaki çocuk, köpek saldırısı sonucunda ağır yaralandı.

Küçük çocuk hastanede hayatını kaybederken polis çiftlikteki birkaç köpeğe el koydu. Ayrıca "Cane Corso" cinsi bir köpek de itlaf edildi.

Olayı soruşturan Manchester polisi, köpeklerin ismi açıklanmayan 48 yaşındaki sahibini "Tehlikeli Köpekler Yasası" uyarınca gözaltına aldı.

Başmüfettiş Gina Brennand, soruşturmanın sürdüğünü belirterek olayın toplum üzerindeki etkisini anladıklarını söyledi.

Tehlikeli Köpekler Yasası, ülkede bazı köpek cinslerinin sahiplenilmesinin yasaklanmasını ve köpekleri uygun şekilde kontrol altında tutmayı öngörüyor.

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Kaynak: AA

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