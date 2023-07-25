İngiltere'de Bir Kadın Tuvaletini Yaptıktan Sonra Klozette 1.5 Metre Uzunluğundaki Yılanı Fark Etti - Son Dakika
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İngiltere'de Bir Kadın Tuvaletini Yaptıktan Sonra Klozette 1.5 Metre Uzunluğundaki Yılanı Fark Etti

25.07.2023 14:41

İngiltere'de yaşayan bir kadın, tuvaletini yaptıktan sonra klozet içindeki 1.5 metre uzunluğundaki yılanı görünce korkudan çıplak attı. Olay sosyal medyada viral oldu. Kadın daha sonra bir yılan yakalayıcı çağırdı ve yılanın yanında durarak fotoğrafını çekti.

İngiltere'de yaşayan Bir kadın, Christina Phillip isimli kadın, tuvaletini yaptıktan sonra klozet içindeki 1.5 metre uzunluğundaki yılanı görünce korkudan çıplık attı.

İngiltere'de bir kadın tuvaletini yaptıktan sonra klozette 1.5 metre uzunluğundaki yılanı fark etti

Olay ile ilgili video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Videoda, tuvalet kabının içinde 1.5 metre uzunluğunda sarı bir yılanın kıvrıldığı görülüyor ve yılan Christina'ya bakıyor.

Korku dolu bir sesle, "Ben yeni işedim! Ben yeni işedim!" diye bağırdı ve ağlamaya başladı.

Christina tuvaletten bir adım attığında video sona erdi.

Christina, açıklamada, "Bunu paylaşmam söylendi. Bu sarı sırtlan yılanı beni ölümle tehdit etti" dedi.

İzleyiciler yorumlarında düşüncelerini paylaştı ve birçok kişi Christina'nın "yılanı traumatize ettiğini" söyledi.

İngiltere'de bir kadın tuvaletini yaptıktan sonra klozette 1.5 metre uzunluğundaki yılanı fark etti

Bir kişi, "Yılan diyor ki, 'Sakin ol, her şeyi gördüm'" şeklinde yorum yaptı.

Başka biri ise, "Bu, işerken bir yılanın tuvaletten çıkıp beni ısıracak şekilde düşünceye kapıldığım bir durum" dedi.

Ancak bazıları neden Christina'yı klozeti önceden kontrol etmediği için eleştirdi. "Bir tuvalete işerken önce bakmaz mısın? Caddeye geçerken bile bakman gerekir, dikkat etmek lazım" gibi uyarılarda bulundu.

İngiltere'de bir kadın tuvaletini yaptıktan sonra klozette 1.5 metre uzunluğundaki yılanı fark etti

Christina daha sonra bir yılan yakalayıcı çağırdı ve yılanın yanında durarak fotoğrafını çekti.

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Dünya, Kadın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kadın İngiltere'de Bir Kadın Tuvaletini Yaptıktan Sonra Klozette 1.5 Metre Uzunluğundaki Yılanı Fark Etti - Son Dakika


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