İngiltere'de Bir Kamyon Kasasında 39 Kişinin Cesedi Bulundu
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İngiliz polisi, bir kamyonun kasasında 39 kişinin cansız bedenini buldu.
İngiliz polisi, bir kamyonun kasasında 39 kişinin cansız bedenini buldu. Kamyonun Bulgaristan'dan geldiği ve kaçak göçmenleri taşıdığı sanılıyor
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:47
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