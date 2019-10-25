Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Bir Kamyon Kasasında 39 Kişinin Cesedi Bulundu
Son Dakika Güncel İngiltere'de Bir Kamyon Kasasında 39 Kişinin Cesedi Bulundu

İngiltere'de Bir Kamyon Kasasında 39 Kişinin Cesedi Bulundu

36 dakika önce

İngiliz polisi, bir kamyonun kasasında 39 kişinin cansız bedenini buldu.

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İngiliz polisi, bir kamyonun kasasında 39 kişinin cansız bedenini buldu. Kamyonun Bulgaristan'dan geldiği ve kaçak göçmenleri taşıdığı sanılıyor

İngiltere'de Bir Kamyon Kasasında 39 Kişinin Cesedi Bulundu

Bulgaristan, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:47 
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