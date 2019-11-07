Son Dakika Haberleri: İngiltere'de bir konteyner içinde ölü bulunan 39 kişinin kimliği belirlendi
Son Dakika Dünya İngiltere'de bir konteyner içinde ölü bulunan 39 kişinin kimliği belirlendi

İngiltere'de bir konteyner içinde ölü bulunan 39 kişinin kimliği belirlendi

7 saat önce

İngiliz polisi Essex kentinde bir kamyonun taşıdığı konteyner içinde ölü bulunan 39 kişinin kimliğinin tespit ediliğini ve ailelerine ulaşıldığını açıkladı. Vietnam polisi ölen 39 kişinin Vietnam vatandaşı olduğunu doğruladı

İngiltere'de bir konteyner içinde ölü bulunan 39 kişinin kimliği belirlendi, System.String[]

İngiliz polisi Essex kentinde bir kamyonun taşıdığı konteyner içinde ölü bulunan 39 kişinin kimliğinin tespit ediliğini ve ailelerine ulaşıldığını açıkladı. Vietnam polisi ölen 39 kişinin Vietnam vatandaşı olduğunu doğruladı.


Soruşturmadan sorumlu Essex Eminiyet Müdür Yardımcısı Tim Smith, "Bu insanların kimliğinin belirlenmesi soruşturma önemli bir adım ve kurbanların ailelerini desteklemek için Vietnamlı polis meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz"diye konuştu.

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Vietnam, Essex, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:13 
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