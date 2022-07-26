İngiltere'de bir marketin yüz tanıma sisteminin yasal olup olmadığı sorgulanıyor - Son Dakika
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İngiltere'de bir marketin yüz tanıma sisteminin yasal olup olmadığı sorgulanıyor

26.07.2022 11:57
İngiltere'de bir marketin yüz tanıma sisteminin yasal olup olmadığı sorgulanıyor

Birleşik Krallık'ta bölgesel tüketici kooperatifi Southern Co-op'un, suç oranını azaltmak için kullandığı yüz tanıma teknolojisi "Facewatch" ile ilgili yasal zorlukla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Birleşik Krallık'ta bölgesel tüketici kooperatifi Southern Co-op'un, suç oranını azaltmak için kullandığı yüz tanıma teknolojisi "Facewatch" ile ilgili yasal zorlukla karşı karşıya olduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, İngiliz sivil özgürlükler sivil toplum kuruluşu Big Brother Watch, marketlerde kullanılan biyometrik kameraların yasallığı hakkında Bilgi Komisyonu Ofisine (ICO) şikayette bulundu.

Sistemin kurulu olduğu söz konusu market zincirine ait 35 markette kamera, markete giren kişilerin yüzlerini kayıt altına alıyor ve görüntüler analiz edilerek biyometrik verilere dönüştürülüyor.

Toplanan veriler, kooperatife ait marketlerde hırsızlık yapan ya da şiddete başvuran kişilerin bilgileriyle karşılaştırılıyor.

Big Brother Watch'tan yapılan açıklamada, yüz tanıma sisteminin veri korumasını ihlal ettiği ve insanların haberi dahi olmadan izleme listesine alınabilecekleri belirtildi.

Big Brother Watch yöneticisi Silkie Carlo, "Kooperatif, herhangi bir yasal süreç olmaksızın müşterileri izleme listelerine ekliyor. Bu da alışveriş yapanların gözetlenebileceği, birçok mağazada kara listeye alınabileceği ve masum olmalarına rağmen alışveriş haklarının reddedilebileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

"Sistemin müşteri mahremiyetini ihlal ettiğini ve suçu önleme konusunda haklılığının doğrulanmadığını" vurgulayan Carlo, bu durumu "işletme için etik olmayan bir davranış" şeklinde nitelendirdi.

Öte yandan Southern Co-op, Facewatch teknolojisinin yalnızca suç geçmişi olan marketlerde kullanıldığını ve müşterilerinin güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu savundu. Uygulamanın yüksek risk içeren durumlarda etkili olduğunun altı çizildi.

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Kaynak: AA

Birleşik Krallık, Big Brother, Southern, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de bir marketin yüz tanıma sisteminin yasal olup olmadığı sorgulanıyor - Son Dakika

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