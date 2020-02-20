İngiltere'de bir müzisyen beyin ameliyatı sırasında keman çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'de bir müzisyen beyin ameliyatı sırasında keman çaldı - Son Dakika

İngiltere'de bir müzisyen beyin ameliyatı sırasında keman çaldı

6 saat önce

İngiltere'de bir müzisyen beyin tümörü ameliyatı sırasında keman çaldı.

İngiltere'de bir müzisyen beyin tümörü ameliyatı sırasında keman çaldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, 53 yaşındaki Dagmar Turner, Londra'daki King's College Hastanesinde beynindeki tümör için ameliyata alındı.

Önce beynin haritasını çıkaran doktorlar, ameliyatın ortasında uyandırdıkları kadından hassas el hareketleri ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının hasar görmediğinden emin olmak için keman çalmasını istedi.

Beyin cerrahı Prof. Dr. Keyoumars Ashkan, yaptığı açıklamada, "Kemanın Dagmar için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Bu yüzden de keman çalmasını sağlayan beyninin hassas bölgelerindeki işlevin korunması hayati derecede önemliydi." dedi.

Ashkan, ameliyatta hem sol elin işlevini yüzde 100 korumayı hem de tümörün yüzde 90'ını almayı başardıklarını anlattı.

Yerel bir senfoni orkestrası ve çeşitli korolarda çalan Turner, ameliyattan 3 gün sonra taburcu edildi.

Kısa bir süre içinde orkestrasına geri dönmeyi umduğunu kaydeden Turner da "Keman çalma yeteneğimi kaybetme düşüncesi çok üzücüydü. Ama kendisi de müzisyen olan Profesör Ashkan endişelerimi anladı." ifadesini kullandı.

İngiltere'de bir müzisyen beyin ameliyatı sırasında keman çaldı

İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
Oto yıkama çalışanlarının, kadın müşterinin arkasından yaptıkları uygunsuz konuşmalar ortaya çıktı Son dakika: "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:35:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de bir müzisyen beyin ameliyatı sırasında keman çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]