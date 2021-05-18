İngiltere'de bir polis memuru, durdurmak için Filistin yanlısı protestocuların yanına gitti, onlara katıldı

Londra'nın batısındaki Kensington caddesinde gerçekleştirilen Filistin yanlısı protestolarda ilginç bir olay yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir polis memuru, eylemcilerin kendisine verdiği beyaz gülü kabul ettikten sonra, onlardan birinin elini tuttu, bir başkasına da sarıldı. Ardından polis memuru, eylemcilerin safına geçerek Filistin lehine sloganlar atmaya başladı.

"ALLAH'A GECE GÜNDÜZ DUA EDİYORUM"

Teşkilatın, 'memurlar olaylara karşı nötr olmalı' kuralını ihlal eden polis memurunun Müslüman olduğu öğrenildi. "Allah'a gece-gündüz Filistin için dua ediyorum" diyen memurun, daha önce de 9 polis memurunu şişe ve yumurtalarla hafif yaraladığı ortaya çıktı.

İNGİLTERE'DEKİ YAHUDİLERİN HIŞMINA UĞRADI

Bazı taraflarca memur kahraman ilan edilirken, bir taraf ise polise tepki gösterdi. Özellikle İngiltere'deki Yahudilerin büyük tepkisini çeken olay sonucu sosyal medyada şikayetler çığ gibi büyüdü. Bunun ardından Scotland Yard teşkilatı, memur hakkında inceleme başlattığını ve süreç boyunca görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.