İngiltere'de bir şahıs yılanı maske olarak kullandı - Son Dakika

İngiltere'nin Manchester şehrinde bir şahıs maske gibi kullandığı yılanı yüzüne sararak otobüse bindi.

İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan Swinton bölgesinde bir kişi boynuna doladığı yılanı maske gibi kullanarak otobüse bindi. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen olaya tanıklık eden yolculardan biri olay anını anlatırken, "Çok eğlenceliydi. Yılanın korkuluklar üzerinde süründüğünü görene kadar şahsın garip bir maske taktığını düşünmüştüm ve yılan ise diğer yolcuları hiç rahatsız etmedi" İfadelerini kullandı.

Bölge Ulaştırma Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Devlet tarafından yapılan açıklamada yüzü korumak için tıbbi maskenin zorunlu olmadığını ve yolcuların kendi maskelerini üretebileceğini veya bandana, atkı gibi uygun kıyafetleri kullanabileceklerini açıkça belirtiliyor. Ancak bu açıklamanın yılan derisi kullanmaya izin verdiğini düşünmüyoruz, özellikle deri halen yılanın üzerindeyken" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de geçtiğimiz aylarda korona virüs nedeniyle toplu taşımada maske kullanılması zorunlu hale getirilmişti. - MANCHESTER