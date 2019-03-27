Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Bir Saldırı Daha! Her Yeri Yakacaklardı

İngiltere'de Bir Saldırı Daha! Her Yeri Yakacaklardı

44 dakika önce

OKULUN sorumlusu İmam Abdul Muhit, olayın komşuları tarafından bildirildiğini ve kendisinin de okula polisle aynı anda ulaştığını aktardı.

İngiltere'de Bir Saldırı Daha! Her Yeri Yakacaklardı, System.String[]
OKULUN sorumlusu İmam Abdul Muhit, olayın komşuları tarafından bildirildiğini ve kendisinin de okula polisle aynı anda ulaştığını aktardı. Okulun mescidine girdiklerinde 18 yaş altı 6 gençle karşılaştıklarını ve her yere yanıcı madde döküldüğünü kaydeden Muhit, "Biz yangına denk gelmedik ama bir kilim yanmıştı. Sanki her şeyi yakmaya hazırlanıyorlardı. Mescide vardığımızda kendi aralarında 'Müslüman teröristlerden' söz edip, ırkçı şakalar yapıyorlardı" dedi.

Muhit, olay yerine ilk gelen ekipte yeterli sayıda polis olmadığı için 6 şüphelinin kaçtığını ancak salı günü gözaltına alındıklarını vurgulayarak, okula yönelik son 3 ayda ikinci, toplamda da dördüncü saldırı olduğunu bildirdi.

İngiltere'nin kuzeyindeki İslami eğitim veren tek okul olduklarını anlatan Muhit, gelecekte daha ciddi bir saldırının yapılmasından endişe ettiklerini vurguladı. Okula ocak ayında yapılan saldırıda, binanın duvarlarına ırkçı grafitiler çizilmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:52 

İngiltere, Güncel
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