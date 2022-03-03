İngiltere'de bir süpermarket, Mescid-i Aksa'yı İsrail'de gösteren takvimi kaldırdı - Son Dakika

Bir İngiliz süpermarket zinciri, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı İsrail'de yer alan bir cami olarak listeleyen ramazan takviminin satışını durdurdu.

Middle East Monitor sitesinin haberine göre, Morrisons adlı süpermarketlerde ramazan ayı dolayısıyla satılan bir imsakiyede dünyadan camiler yer aldı.

İmsakiyenin arka sayfasındaki Mescid-i Aksa'nın İsrail'de gösterilmesi Müslümanların tepkisine neden oldu.

Friends of Al-Aqsa (FOA/ El Aksa Dostları) Derneği, sosyal medya üzerinden Mescid-i Aksa'nın İsrail'de olmadığına dikkat çeken kampanya başlattı.

FOA'nın #AksaIsInPalestine (Mescid-i Aksa Filistin'dedir) etiketiyle başlattığı kampanya kapsamında, insanlardan Morrisons Üst Yöneticisi (CEO) David Potts'a tepkilerini iletmeleri istendi.

Kısa sürede yayılan kampanya kapsamında FOA, Potts'a yönelik açıklamasında, "Morrisons, bu ürünün mağazalarında ve çevrim içi satılmasına izin vererek Uluslararası Af Örgütünün 'apartheid' olarak tanımladığı İsrail'in Filistin'i yasa dışı işgalinde suç ortaklığı yapıyor. Bu ürünün satışı Filistinlilerin haklarına bir saldırıdır. Apartheid suçu, uluslararası hukuktaki insanlığa karşı suça yakındır." ifadelerine yer verdi.

Morrisons'tan bir yetkili, tepkiler üzerine takvimi derhal satıştan kaldırdıklarını bildirdi.

FOA Halkla İlişkiler Müdürü Shamiul Joarder, takvimin kaldırılması hakkında "Bugünkü zafer, İngiliz halkının, İsrail'in ırk ayrımcılığının giderek daha çok farkına vardığını ve şirketleri, Filistin'in yasa dışı işgal edilmesindeki suç ortaklığından sorumlu tutacağını gösteriyor." açıklamasını yaptı.