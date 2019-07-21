İngiltere'de Boris Johnson depremi: Maliye ve adalet bakanları istifa ediyor
1 saat önce
İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Adalet Bakanı David Gauke, Johnson'ın 23 Temmuz'da başbakan ilan edilmesi durumunda koltuklarını bırakacaklarını duyurdu.
İngiltere
'nin Avrupa Birliği
'nden (AB) ayrılma süreci (Brexit) ülkedeki siyasi tabloyu da değiştiriyor. Başbakanlığın güçlü adayı eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson
'ın bu göreve gelmesi durumunda kabinedeki birçok bakanın istifa etmesi bekleniyor.
İngiltere Maliye
Bakanı Philip Hammond
ve Adalet Bakanı David Gauke, Johnson'ın 23 Temmuz'da başbakan ilan edilmesi durumunda koltuklarını bırakacaklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:52
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