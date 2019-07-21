Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Boris Johnson depremi: Maliye ve adalet bakanları istifa ediyor
Son Dakika Dünya Haber

İngiltere'de Boris Johnson depremi: Maliye ve adalet bakanları istifa ediyor

1 saat önce

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Adalet Bakanı David Gauke, Johnson'ın 23 Temmuz'da başbakan ilan edilmesi durumunda koltuklarını bırakacaklarını duyurdu.

İngiltere'de Boris Johnson depremi: Maliye ve adalet bakanları istifa ediyor, System.String[]
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci (Brexit) ülkedeki siyasi tabloyu da değiştiriyor. Başbakanlığın güçlü adayı eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın bu göreve gelmesi durumunda kabinedeki birçok bakanın istifa etmesi bekleniyor.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Adalet Bakanı David Gauke, Johnson'ın 23 Temmuz'da başbakan ilan edilmesi durumunda koltuklarını bırakacaklarını duyurdu.
Euronews.com'da Görüntüle
Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'deki tanker krizinde büyük şüphe: Rus müdahalesi araştırılıyor Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti Rıfat Serdaroğlu'nun liderliğini yaptığı Çoban Ateşi Hareketi partileşiyor İYİ Parti'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi" iddiasına yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 16:25:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Boris Johnson depremi: Maliye ve adalet bakanları istifa ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]