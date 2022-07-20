İngiltere'de Boris Johnson resmen istifa etti! Başkanlık koltuğu için iki aday kaldı - Son Dakika
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İngiltere'de Boris Johnson resmen istifa etti! Başkanlık koltuğu için iki aday kaldı

20.07.2022 23:18

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti'den istifası sonrası parti milletvekilleri arasında devam eden oylamada adaylardan Penny Mordaunt'ın da elenmesi sonucu başkanlık koltuğu için geriye Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss isimleri kaldı. Partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu'nun yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

İngiltere'de partisindeki istifa depreminin ardından Başbakan Boris Johnson da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiği ilan etmiş vebaşbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

BİR ADAY DAHA ELENDİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti milletvekilleri arasında devam eden oylamada adaylardan Penny Mordaunt elendi.

BAŞBAKANLIK İÇİN 2 ADAY KALDI

Muhafazakar Parti liderliği için yapılan oylamada Penny Mordaunt 105 oyla elenen isim oldu. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 137 oy ile en çok desteği aldı. Dışişleri Bakanı Liz Truss ise 113 oy olarak yarışa devam etme şansı yakaladı.

PARTİNİN YENİ LİDERİ 5 EYLÜL'DE BELLİ OLACAK

Liderlik yarışında son iki adayın belirlenmesinin ardından parti üyelerinin oy kullanması bekleniyor. Ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, yeni başbakanı ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek. Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

BORİS JOHNSON PARLAMENTOYA VEDA ETTİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson iseiktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parlamentoda son kez konuştu. Johnson, parlamentoya veda ettiği konuşmasında yerini alacak yeni başbakana bazı tavsiyeler verdi.

"GÖREV ŞİMDİLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI"

İngiltere'yi Avrupa Birliğinden çıkış ve Kovid-19 süreçlerinde yönetmek ve Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'yı desteklemek gibi kendi dönemindeki icraatlarını "başarı" şeklinde niteleyerek öven Johnson, "Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı." dedi.

SON SÖZLERİ "HASTA LA VISTA BABY" OLDU

Johnson, Terminatör filminden "hasta la vista baby!" sözleriyle parlamentoya veda etti. Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda son kez konuştu İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda son kez konuştu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Boris Johnson resmen istifa etti! Başkanlık koltuğu için iki aday kaldı - Son Dakika

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