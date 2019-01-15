Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Brexit Anlaşması'na Ret- Avrupa Birliği: "Pişmanlık Duyuyoruz"

İngiltere'de Brexit Anlaşması'na Ret- Avrupa Birliği: "Pişmanlık Duyuyoruz"

27 dakika önce

- İngiltere'de Brexit Anlaşması'na ret Avrupa Birliği: "Pişmanlık duyuyoruz"LONDRA - İngiltere Parlamentosu, Brexit Anlaşması'nı 202'ye karşı 432 oyla reddetti.

- İngiltere'de Brexit Anlaşması'na ret
Avrupa Birliği: "Pişmanlık duyuyoruz"

LONDRA - İngiltere Parlamentosu, Brexit Anlaşması'nı 202'ye karşı 432 oyla reddetti. Oylamanın ardından Başbakan Theresa May yarın güven oylamasına gideceğini açıkladı.
İngiltere, 2016 yılında başlattığı Brexit sürecinde çıkmaza girdi. İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı olan Avam Kamarası, hükümetin Avrupa Birliği ile vardığı Brexit Anlaşması'nı 202'ye karşı 432 oyla reddetti. Oylamanın ardından Başbakan Theresa May yarın güven oylamasına gideceğini açıkladı.
Avrupa Birliği: "Pişmanlık duyuyoruz"
Oylamanın hemen ardından Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Oylamanın sonucundan pişmanlık duyuyoruz ve İngiltere hükümetini bir sonraki adımlarla ilgili niyetlerini mümkün olan en kısa sürede netleştirmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.
Yeniden seçim olabilir
Anlaşmanın parlamentodan geçmemesiyle birlikte birçok seçenek bulunuyor. Hükumet erken seçime gidilebilir, anlaşmayı yeniden oylamaya sunabilir, May istifaya zorlanabilir, yeni bir Brexit referandumu yapılabilir, anlaşmasız ayrılık olabilir.
Birleşik Krallık 23 Haziran 2016'da gerçekleştirilen referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı. İngiltere, ülkenin birlikten ayrılmasını resmen başlatan Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini 29 Mart 2017'de yürürlüğe koymuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:50 Kaynak: İHA

İngiltere, Avrupa Birliği, Güncel
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