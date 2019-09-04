İngiltere'de Brexit belirsizliği Sterlin'in Dolar karşısında değer kaybetmesine yol açtı
2 saat önce
İngiltere’de, Avrupa Birliği üyeliğinden çıkış (Brexit) ile ilgili süren belirsizlik ve gelecek ay erken seçim olasılığı ülkenin para birimi sterlinin özellikle Amerikan doları karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesine yol açtı.
İngiltere'de, Avrupa Birliği üyeliğinden çıkış (Brexit) ile ilgili süren belirsizlik ve gelecek ay erken seçim olasılığı ülkenin para birimi Sterlin'in özellikle Amerikan doları karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesine yol açıyor.
İngiliz Sterlini, Amerikan doları karşısında gün içinde bir ara son üç yılın bugün en düşük seviyesine indi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 12:08
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