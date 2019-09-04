Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Brexit belirsizliği Sterlin'in Dolar karşısında değer kaybetmesine yol açtı
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İngiltere'de Brexit belirsizliği Sterlin'in Dolar karşısında değer kaybetmesine yol açtı

2 saat önce

İngiltere’de, Avrupa Birliği üyeliğinden çıkış (Brexit) ile ilgili süren belirsizlik ve gelecek ay erken seçim olasılığı ülkenin para birimi sterlinin özellikle Amerikan doları karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesine yol açtı.

İngiltere'de Brexit belirsizliği Sterlin'in Dolar karşısında değer kaybetmesine yol açtı, System.String[]

İngiltere'de, Avrupa Birliği üyeliğinden çıkış (Brexit) ile ilgili süren belirsizlik ve gelecek ay erken seçim olasılığı ülkenin para birimi Sterlin'in özellikle Amerikan doları karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesine yol açıyor.


İngiliz Sterlini, Amerikan doları karşısında gün içinde bir ara son üç yılın bugün en düşük seviyesine indi.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Sterlin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 12:08 
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