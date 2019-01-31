İngiltere'de Brexit'i erteleme sinyali
21 dakika önce
Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "(Brexit öncesinde) Kritik yasaları çıkarmak için fazladan zamana ihtiyacımız olabilir" dedi.
Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "(Brexit öncesinde) Kritik yasaları çıkarmak için fazladan zamana ihtiyacımız olabilir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:57
Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi
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