Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Brexit için kritik hafta: Johnson anlaşmayı parlamentodan geçirmek istiyor
Son Dakika Dünya İngiltere'de Brexit için kritik hafta: Johnson anlaşmayı parlamentodan geçirmek istiyor

İngiltere'de Brexit için kritik hafta: Johnson anlaşmayı parlamentodan geçirmek istiyor

39 dakika önce

İngiltere’nin 31 Ekim 2019’da Avrupa Birliği’nden ayrılıp ayrılmayacağı (Brexit) büyük merakla beklenirken ayrılık ertelemesine karşı çıkan Başbakan Boris Johnson’ı zor ve yoğun bir hafta bekliyor. Gözler parlamentoya çevrildi.

İngiltere'de Brexit için kritik hafta: Johnson anlaşmayı parlamentodan geçirmek istiyor, System.String[]

İngiltere'nin 31 Ekim 2019'da Avrupa Birliği'nden ayrılıp ayrılmayacağı (Brexit) büyük merakla beklenirken ayrılık ertelemesine karşı çıkan Başbakan Boris Johnson'ı zor ve yoğun bir hafta bekliyor. Gözler, Başbakan Johnson'un AB ile vardığı Brexit Anlaşması'nın İngiliz Parlamentosu'nda kabul edilip edilmeyeceğine çevrildi.


İngiltere Parlamentosu Brexit'e 10 gün kala AB ile varılan yeni anlaşmayı tartışacak. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada anlaşmanın parlamentoda onay alacağı konusunda kendilerine güvendiklerini söyledi. Ancak parlamento onayı açısından kritik konumdaki Kuzey İrlanda'nın birinci partisi Demokratik Birlik Partisi (DUP), yeni anlaşmayı destekleyemeyeceğini duyurdu.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Joker filminde başrolün dans ettiği merdivenler selfie akınına uğradı
Avustralya'da gazeteler basın özgürlüğüne dikkat çekmek için sayfalarını kararttı Hong Kong lideri TOMA'lardan tazyikli su sıkılarak boyanan camiyi ziyaret edip özür diledi Hindistan'da skandal uygulama! Okulda kopyaya karton kutuyla önlem aldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:42:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Brexit için kritik hafta: Johnson anlaşmayı parlamentodan geçirmek istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]