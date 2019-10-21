İngiltere'de Brexit için kritik hafta: Johnson anlaşmayı parlamentodan geçirmek istiyor

İngiltere'nin 31 Ekim 2019'da Avrupa Birliği'nden ayrılıp ayrılmayacağı (Brexit) büyük merakla beklenirken ayrılık ertelemesine karşı çıkan Başbakan Boris Johnson'ı zor ve yoğun bir hafta bekliyor. Gözler, Başbakan Johnson'un AB ile vardığı Brexit Anlaşması'nın İngiliz Parlamentosu'nda kabul edilip edilmeyeceğine çevrildi.



İngiltere Parlamentosu Brexit'e 10 gün kala AB ile varılan yeni anlaşmayı tartışacak. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada anlaşmanın parlamentoda onay alacağı konusunda kendilerine güvendiklerini söyledi. Ancak parlamento onayı açısından kritik konumdaki Kuzey İrlanda'nın birinci partisi Demokratik Birlik Partisi (DUP), yeni anlaşmayı destekleyemeyeceğini duyurdu.