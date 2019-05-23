Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi

İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi

10 saat önce

İngiltere'de Hükümet yetkilisi Mark Spencer, bir anlaşmaya varamamaları nedeniyle 7 Haziran'daki Brexit tasarısı oylamasının yapılamayacağını açıkladı.

İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi, System.String[]
İngiltere'de Hükümet yetkilisi Mark Spencer, bir anlaşmaya varamamaları nedeniyle 7 Haziran'daki Brexit tasarısı oylamasının yapılamayacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:58 
Hükümet, İngiltere, Ekonomi
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