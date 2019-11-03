Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Brexit Partisi lideri Farage seçimde milletvekili adayı olmayacak
Son Dakika Dünya İngiltere'de Brexit Partisi lideri Farage seçimde milletvekili adayı olmayacak

İngiltere'de Brexit Partisi lideri Farage seçimde milletvekili adayı olmayacak

7 saat önce

İngiltere'de Brexit Partisi lideri aşırı sağcı Nigel Farage ise 12 Aralık’taki seçimlerde kendisinin milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. Farage partisinin 600 milletvekili adayını desteklemek icin seçim kampanyasına yoğunlaşacağını söyledi.

İngiltere'de Brexit Partisi lideri Farage seçimde milletvekili adayı olmayacak, System.String[]

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının en büyük savunucusu olan Brexit Partisi lideri aşırı sağcı Nigel Farage 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçimde aday olmayacağını açıkladı.


İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılığının (Brexit) üçüncü kez ertelenmesi üzerine 12 Aralık'ta erken genel seçime gidiyor. Seçimde merak edilen konuların başında ülkenin AB'den ayrılmasını ana politika olarak belirleyen Brexit Partisi'nin göstereceği performans geliyor. Brexit Partisi lideri aşırı sağcı Nigel Farage ise 12 Aralık'taki seçimlerde kendisinin milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. Farage partisinin 600 milletvekili adayını desteklemek için seçim kampanyasına yoğunlaşacağını söyledi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:24 
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