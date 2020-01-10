İngiltere'de Brexit yasa tasarısı kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İngiltere'de Brexit yasa tasarısı kabul edildi - Son Dakika Ekonomi

İngiltere'de Brexit yasa tasarısı kabul edildi

13 dakika önce

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi.

İngiltere'de Brexit yasa tasarısı kabul edildi, System.String[]

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi.

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:27 
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