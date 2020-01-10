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İngiltere'de Brexit yasa tasarısı kabul edildi
13 dakika önce
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:27
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