İngiltere'de bugünden itibaren birçok kapalı alanda maske takmak zorunlu - Son Dakika
BBC

İngiltere'de bugünden itibaren birçok kapalı alanda maske takmak zorunlu

Koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında İngiltere'de bugünden itibaren kapalı kamusal alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

İngiltere'de bugünden itibaren birçok kapalı alanda maske takmak zorunlu, System.String[]

Koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında İngiltere'de bugünden itibaren kapalı kamusal alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

Yeni düzenlemenin detayları, yürürlüğe girmesine 12 saatten az bir süre kala açıklandı.

Buna göre süpermarketler, kapalı alışveriş merkezleri, istasyonlar, paket servis yapan kafe ve restoranlar, banka ve postaneler gibi kapalı kamusal alanlara maskesiz girilemeyecek.

Bu alanlarda maske takmayanlara 100 sterline kadar para cezası kesilebilecek.

Girişte başka önlemler alan restoran, kuaför, müze gibi yerlerse düzenlemeye dahil değil.

11 yaş altı çocuklar, engelliler ve özellikle maske takmayı zorlaştıran özel bir rahatsızlığı bulunanlar da düzenlemeden muaf tutulacak.

İngiliz sağlık yetkilileri ailelere, boğulma riskine karşı bebek ve çocuklara maske takmamaları uyarısında bulundu.

Mağaza ve dükkan çalışanlarınınsa maske takması zorunlu değil ancak uygun olduğunda maske takmaları "ciddi şekilde tavsiye ediliyor".

İngiltere'de bugüne kadar maske takmak bireysel karara bırakılmıştı.

Girişte müşterilere başka güvenlik önlemleri uygulayan ve maske zorunluluğunun bulunmadığı kapalı alanlar şöyle:

İstasyonlardaki maske kuralı ise sadece tamamen kapalı olan istasyonlarda geçerli olacak.

Polis: Mağazaları gezip maske kontrolü yapmayacağız

Yeni düzenlemeyle birlikte polisin ceza uygulama gücü olacak ancak bunun "son çare" olarak kullanılacağı ve polislerin mağazaları gezip maske kontrolü yapmayacağı belirtildi. Polis bunun yerine, mağaza görevlilerinden maskesiz kişilerin içeri girmesine izin vermemelerini istedi.

Hükümetin tavsiyesine göre maskeler ağız ve burnu tam kapatacak şekilde olacak, fular ya da bandana gibi basit kumaşlar da maske olarak kullanılabilecek.

Mağazalarda maske takmak İskoçya'da 10 Temmuz'dan beri zorunlu. Galler ve Kuzey İrlanda'da ise maske zorunluluğu bulunmuyor.

İngiltere ve İskoçya'da toplu taşıma araçlarında maske takmak halihazırda zorunluydu.

Kuzey İrlanda da toplu ulaşımda büyük oranda maske zorunluluğu getirmişti. Galler'de ise toplu taşıma araçlarında maske 27 Temmuz'dan itibaren zorunlu olacak.

İngiltere'de mağazalarda maske takma zorunluluğu getirilmesi, Pazartesi günü başkent Londra'da yüzlerce kişinin katıldığı bir gösteriyle protesto edilmişti.

Birleşik Krallık'ta koronavirüs vaka sayısı 297 binin üzerinde. Salgında yaklaşık 45 bin 500 kişi de hayatını kaybetti.

Koronavirüs, İngiltere, Banka, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 12:02 

Son Dakika Dünya İngiltere'de bugünden itibaren birçok kapalı alanda maske takmak zorunlu - Son Dakika Dünya
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