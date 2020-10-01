İngiltere'de bugünden itibaren plastik pipet ve kulak temizleme çubuklarının satışı yasak - Son Dakika
BBC

İngiltere'de bugünden itibaren plastik pipet ve kulak temizleme çubuklarının satışı yasak

İngiltere'de tek kullanımlık plastik pipet, kulak temizleme çubuğu ve kokteyl karıştırıcıların satışı ve dağıtımı bugünden itibaren yasak olacak.

İngiltere'de bugünden itibaren plastik pipet ve kulak temizleme çubuklarının satışı yasak, System.String[]

İngiltere'de tek kullanımlık plastik pipet, kulak temizleme çubuğu ve kokteyl karıştırıcıların satışı ve dağıtımı bugünden itibaren yasaklanıyor.

Ülkede yılda yaklaşık 5 milyar plastik pipet, 2 milyar kulak çubuğu ve 300 milyon kokteyl karıştırıcının kullanıldığı tahmin ediliyor.

Mayıs 2019'da alınan yasak kararının Nisan 2020'de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Fakat karar koronavirüs salgını nedeniyle yasak 1 Ekim'e ertelenmişti.

Çevre örgütleri uzun bir süredir, plastik yerine kağıt pipetlerin kullanılması çağrısını yapıyordu.

Bazı süpermarketler yasağı beklemedi

Yasak tüm işletmeleri kapsıyor. Ancak, hastaneler, barlar ve restoranların engelli ya da özel ihtiyaçlı kişiler için plastik pipet bulundurması zorunlu olacak.

Ülkede bazı süpermarket zincirleri, yasak yürürlüğe girmeden önce plastik pipet, pamuklu çubuk ve içki karıştırıcı satmayı durdurmuştu.

1 Ekim'den önce alınmış plastik pipetler Nisan 2021'e kadar kullanılabilecek.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Haziran 2019'da tek kullanımlık plastik genelgesini yayımlamış ve plastik bardak, çatal-kaşık, pipet, balon çubuğu ve kulak çubuklarını yasaklamıştı.

Bazı sektör temsilcileri koronavirüs salgınında, sağlık ve hijyen kaygılarıyla yasağın kaldırılmasını talep etmiş ancak komisyon kararını değiştirmemişti.

İngiltere'de bugünden itibaren plastik pipet ve kulak temizleme çubuklarının satışı yasak

İngiltere, Mayıs, Nisan, Ekim, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 06:27

Son Dakika Dünya İngiltere'de bugünden itibaren plastik pipet ve kulak temizleme çubuklarının satışı yasak - Son Dakika Dünya

BBC
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