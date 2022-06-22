İngiltere'de Büyük Demiryolu Grevi Başladı

LONDRA, 22 Haziran (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'nın Waterloo İstasyonu'nda konuşan insanlar görülüyor, 21 Haziran 2022. Sendikalar ile demiryolu işletmeleri arasında Pazartesi günü Londra'da yürütülen son müzakere girişimleri başarısız olunca, İngiltere Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma İşçileri Sendikası (RMT) Salı günü, daha önce alınan grev kararının uygulanmasına karar verdi. Grevin İngiltere, İskoçya ve Galler'deki demiryolu hizmetlerinde büyük aksamalara neden olması ve ülkenin son 30 yıldaki en büyük demiryolu grevi olması bekleniyor. (Fotoğraf: Tim Ireland/Xinhua)