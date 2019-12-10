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İngiltere'de büyüme durdu

6 saat önce

İngiltere ekonomisi, ağustos, eylül, ekim aylarının kapsayan üç aylık dönemde büyüme göstermedi.

İngiltere'de büyüme durdu, System.String[]

İngiltere ekonomisi, ağustos, eylül, ekim aylarının kapsayan üç aylık dönemde büyüme göstermedi.

Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere'de bu yılın ağustos, eylül, ekim aylarını kapsayan dönemde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değişim göstermeyerek, yüzde 0,1 olan beklentiyi karşılamadı.

Ülkede ekimde aylık bazda da GSYH değişmeyerek bu veriye yönelik yüzde 0,1 olan beklentinin altında kaldı.

Son büyüme verileri ile birlikte ülkede 2009 yılından bu yana birbirini takip eden en zayıf üç aylık dönem kaydedilmiş oldu.

Ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan üç aylık dönemde ülkede hizmet sektörü yüzde 0,2'lik büyüme kaydederken, inşaat sektörü yüzde 0,7, imalat sektörü ise yüzde 0,3 daraldı.

ONS açıklamasında ekim ayında sanayi üretimin aylık bazda da yüzde 0,2 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,1 artış gösterdiği bildirildi.

Ülkede, sanayi üretimi ekim ayında yıllık bazda ise eksi 1,2 olan beklentiyi aşarak yüzde 1,3 daraldı.

Konuya ilişin değerlendirmede bulunan PricewaterhouseCoopers Başekonomisti John Hawksworth, "2019'ın kalanında ekonomik büyüme baskılanmış durumda. 2020'nin başlarında politik ve ekonomik belirsizliklerin azalmasıyla ekonomide tekrar canlanma görebiliriz." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:36 Kaynak: AA
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