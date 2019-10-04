Son Dakika Haberleri: İngiltere'de çalınan 'America' isimli altın klozet için 125 bin dolar para ödülü
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İngiltere'de çalınan 'America' isimli altın klozet için 125 bin dolar para ödülü

35 dakika önce

İngiltere'de çalınan 18 ayar altından yapılmış "Amerika" isimli klozetin bulunmasında yardımcı olanlara yaklaşık 125 bin Dolar para ödülü verilecek. Ülkenin Blenheim Sarayı'nda sergilenirken 14 Eylül'de çalınan 6 milyon dolar değerindeki tuvalet İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan imzalı

İngiltere'de çalınan 'America' isimli altın klozet için 125 bin dolar para ödülü, System.String[]

İngiltere'de çalınan 18 ayar altından yapılmış "Amerika" isimli klozetin bulunmasında yardımcı olanlara yaklaşık 125 bin Dolar para ödülü verileceği açıklandı.


Ülkenin Blenheim Sarayı'nda sergilenirken 14 Eylül'de çalınan 6 milyon dolar değerindeki tuvalet İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan imzalı bir eser.

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İngiltere, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:01 
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