İngiltere'de çalınan 'America' isimli altın klozet için 125 bin dolar para ödülü
35 dakika önce
İngiltere'de çalınan 18 ayar altından yapılmış "Amerika" isimli klozetin bulunmasında yardımcı olanlara yaklaşık 125 bin Dolar para ödülü verilecek. Ülkenin Blenheim Sarayı'nda sergilenirken 14 Eylül'de çalınan 6 milyon dolar değerindeki tuvalet İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan imzalı
İngiltere'de çalınan 18 ayar altından yapılmış "Amerika" isimli klozetin bulunmasında yardımcı olanlara yaklaşık 125 bin Dolar para ödülü verileceği açıklandı.
Ülkenin Blenheim Sarayı'nda sergilenirken 14 Eylül'de çalınan 6 milyon dolar değerindeki tuvalet İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan imzalı bir eser.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:01
Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları ortaya çıktı İflasını açıklayan ABD'li giyim devi Forever 21'e Sivaslı iş insanı talip oldu Hülya Avşar, yavru kediyi ezilmekten son anda kurtardı