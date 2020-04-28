İngiltere'de canlı yayında yemek yaparken havluyu ateşe verdi

Şef Torode, hemen arkasını dönerek yanan havluyu söndürdü. Springbourne İtfaiyesi sosyal medyadan mesaj yayınlayarak "Mutfak havlunuzu ocağın kenarında bırakmayın lütfen. Kazalar herkesin başına gelebilir, profesyonel şef dahil" dedi.

Havlunun aniden alev alması sonucu canlı yayında bulunan program sunucuları Holly Willoughby (39) ve Phillip Schofield (57) bağırarak ünlü şefi uyardı. Program sunucuları "John! Havlu alev aldı! Arkanda, arkanda John!" sözleriyle bağırarak uyardı.

PROGRAM SUNUCULARI PANİK OLDU

İngiltere 'de ulusal bir kanalda yayınlanan sabah programında yangın çıktı. Dünyaca ünlü şef John Torode, evinin mutfağından katıldığı sabah programında yemek yapmaya başladı. Kazayla elindeki havluyu ocağın yanında unutunca, havlu alev almaya başladı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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