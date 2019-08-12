İngiltere'de "centilmenlik" yarışı: Bisiklet sürerken çay dökmeyen kazandı
16 dakika önce
İngiltere'de eksantrikler, "beyefendilik" yarışmasında en "centilmence" davranışlarını sergilemek için bir araya geldi.
İngiltere'de eksantrikler, "beyefendilik" yarışmasında en "centilmence" davranışlarını sergilemek için bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:09
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