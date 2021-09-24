İngiltere'de çevreci gruplardan iklim değişikliği protestosu - Son Dakika

Gösteriye, eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de katılarak konuşma yaptı.

Ellerinde "Gelecek istiyoruz", "Şimdi harekete geçin", "Sistemi kökünden yok edin" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, iklim ve çevreye etkileri nedeniyle havaalanlarının genişletilmesine de karşı çıktıklarını dile getirdi.

Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, fosil yakıt tüketiminin doğaya ve canlılara verdiği zarara dikkati çekerek, İngiliz hükümetine iklim kriziyle mücadelede acil eylem planı oluşturması çağrısında bulundu.

İngiltere çevreci aktivistler, iklim değişikliğine dikkati çekmek için başkent Londra 'da gösteri düzenledi.

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