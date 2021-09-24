İngiltere çevreci aktivistler, iklim değişikliğine dikkati çekmek için başkent Londra'da gösteri düzenledi.
Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, fosil yakıt tüketiminin doğaya ve canlılara verdiği zarara dikkati çekerek, İngiliz hükümetine iklim kriziyle mücadelede acil eylem planı oluşturması çağrısında bulundu.
Ellerinde "Gelecek istiyoruz", "Şimdi harekete geçin", "Sistemi kökünden yok edin" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, iklim ve çevreye etkileri nedeniyle havaalanlarının genişletilmesine de karşı çıktıklarını dile getirdi.
Gösteriye, eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İngiltere'de çevreci gruplardan iklim değişikliği protestosu - Son Dakika