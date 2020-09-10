İngiltere'de çevreciler eylemlerine devam ediyor - Son Dakika

İngiltere'de "Extinction Rebellion" adlı çevreci grup önderliğinde yapılan eylemler devam ediyor.

İngiltere'de çevreciler eylemlerine bugün de devam etti. Başkent Londra'da bulunan Parlamento Meydanı'nda bir araya gelen binlerce çevreci, ellerinde bayraklar ve pankartlar ile yürüyüş gerçekleştirdi. Extinction Rebellion adlı grubun önderliğinde yapılan protestolarda, grubun üyelerinden biri Parlamento yolu üzerine park ettiği aracının üstüne çıkarak, bugünkü eylemi başlattı. İngiltere polisi tarafından protestolarda geniş güvenlik önlemleri alınırken, göstericiler ve polis arasından arbede çıktı. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, grup 4 gün boyunca eylemlerin devam edeceğini duyurdu.

Öte yandan, Extinction Rebellion grubu geçtiğimiz yıllarda da bu tarz eylemler gerçekleştirmişti. - LONDRA