- İngiltere'de çevrecilerden protesto

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları ve fosil yakıt kullanımının yasaklanmasını isteyen yüzlerce kişi protesto düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları ve fosil yakıt kullanımının yasaklanmasını isteyen yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, Just Stop Oil ve Animal Rebellion adlı hareketlerin düzenlediği gösteri kapsamında Londra sokaklarında ellerinde "Bitki bazlı gelecek" ve "Hayvanlar, arkadaştır yiyecek değil" yazılı pankartlarla yürüyerek sloganlar attı. Gösteride, fosil yakıt kullanımının ve hayvanların gıda olarak kullanılmasının yasaklanması çağrısında bulunuldu. Protestocuların Westminster Köprüsü'nün üzerinde oturması, trafiğin aksamasına neden oldu.