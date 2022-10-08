İngiltere'de çevrecilerden protesto - Son Dakika
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İngiltere'de çevrecilerden protesto

08.10.2022 23:24

- İngiltere'de çevrecilerden protesto İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları ve fosil yakıt kullanımının yasaklanmasını isteyen yüzlerce kişi protesto düzenledi.

- İngiltere'de çevrecilerden protesto

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları ve fosil yakıt kullanımının yasaklanmasını isteyen yüzlerce kişi protesto düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hayvan hakları savunucuları ve fosil yakıt kullanımının yasaklanmasını isteyen yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, Just Stop Oil ve Animal Rebellion adlı hareketlerin düzenlediği gösteri kapsamında Londra sokaklarında ellerinde "Bitki bazlı gelecek" ve "Hayvanlar, arkadaştır yiyecek değil" yazılı pankartlarla yürüyerek sloganlar attı. Gösteride, fosil yakıt kullanımının ve hayvanların gıda olarak kullanılmasının yasaklanması çağrısında bulunuldu. Protestocuların Westminster Köprüsü'nün üzerinde oturması, trafiğin aksamasına neden oldu.

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Kaynak: İHA

England, Londra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de çevrecilerden protesto - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de çevrecilerden protesto - Son Dakika
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