İngiltere'de ceza avukatlarının grevi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de ceza avukatlarının grevi sürüyor

11.07.2022 14:13

İngiltere'de ücretlerindeki artış teklifini yetersiz bulan ceza avukatlarının grevi üçüncü haftasında devam ediyor.

İngiltere'de ücretlerindeki artış teklifini yetersiz bulan ceza avukatlarının grevi üçüncü haftasında devam ediyor.

Başkent Londra'daki Yüksek Mahkemenin önünde toplanan avukatlar, Adalet Bakanlığının eylül sonunda yapacağı yüzde 15'lik ücret artışına itiraz ederek yıllarca süren fon kesintilerinin telafisi için Ceza Avukatları Derneğinin (CBA) yüzde 25'lik artış talebini destekledi.

"Adalet için adalet" ve "Genç avukatlar asgari ücretten daha az kazanıyor" yazılı pankartlar taşıyan avukatlar, talepleri karşılanmadığı takdirde üç haftadan bu yana devam eden grevin ilerleyen haftalarda da sürebileceği uyarısında bulundu.

Avukatlar, hükümeti artış taleplerine ilişkin müzakerelere yanaşmamakla suçluyor

CBA, hükümeti ücret artışına ilişkin müzakerelere yanaşmamakla suçlamıştı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü de ceza avukatlarının grev kararına ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, grev kararını sürdürmenin hayal kırıklığı yaratacağını ve üzücü olacağını dile getirmişti.

YORUMLAR
500
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğinde Ben Wallace öne çıkıyor İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğinde Ben Wallace öne çıkıyor İngiltere'de Kurban Bayramı İngiltere'de Kurban Bayramı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de ceza avukatlarının grevi sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:49 TESK'ten Bağ-Kur emekli maaşlarına zam çağrısı: Emekli aylıkları düzenlenmeli, asgari ücretin altında kalmamalı
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
13:21 Çin'de paralarını bankadan çekemeyen binlerce vatandaş bankaya baskın düzenledi! Güvenlik görevlileri protestoculara sert müdahalede bulundu
13:09 Bu da yeni moda! Müstehcen sitede çıplak fotoğraflarını satan güzel yayıncının kazancı dudak uçuklattı
12:51 Miçotakis, Bahçeli'nin paylaştığı haritaya tepki gösterdi: Bu ateşli bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı?
12:14 Tekirdağ'da feci trafik kazası: Kamyonun çarptığı araçta bulunan baba ve ikizleri hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı
12:13 Gram altın 968 lira seviyesinden satılıyor! İşte çeyrek ve tam altın fiyatları...
12:10 Acun Süper Lig'i mesken tuttu! Doğukan Sinik resmen Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 14:51:20. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de ceza avukatlarının grevi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement