İngiltere'de çift doz Kovid-19 aşılılar, "sarı" listedeki ülkelerden dönüşlerinde karantinadan muaf tutulacak - Son Dakika

İngiltere'de çift doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıranlar ile 18 yaşından küçükler, 19 Temmuz itibarıyla "sarı" listede yer alan ülkelerden dönüşlerinde karantinaya girmeyecek.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "sarı" listedeki ülkelerden gelenlerin daha önce çift doz aşı yaptırmış olmaları halinde kendilerini tecrit etmelerine gerek kalmayacağını açıkladı.

Shapps, bu kişilerin karantina gereklilikleri kaldırılsa bile uçuş öncesi ve sonrası test gereksinimlerinin devam edeceğini bildirerek, "Seyahat etmenin önemli olduğunu biliyoruz. Bu sadece tatille ilgili değil, güneşte zaman geçirmeye hevesli olduğumuz için değil, aynı zamanda aileleri yeniden bir araya getirmekle ilgili." ifadesini kullandı.

"Kırmızı" listedeki ülkelerden gelenlerin aşıları tam olsa bile herhangi bir değişiklik olmayacağını vurgulayan Shapps, bu kişilerin otel karantinasına girme zorunluluğunun devam ettiğini söyledi.

Shapps, seyahatlerle ilgili Kovid-19 kısıtlamaları hafifletmeye başlansa bile seyahatlerin salgın öncesi ile aynı olmayacağı konusunda da uyarılarda bulundu.

Bakan Shapps, ülkelerle ilgili bir sonraki "yeşil", "kırmızı" ve "sarı" liste güncellemesinin 15 Temmuz'da yapılacağını kaydetti.

Liste 3 haftada bir güncelleniyor

İngiltere, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere 3 gruba ayırdığı ve "trafik ışığı sistemi" adı verdiği listeyi 3 haftada bir güncelliyor.

Buna göre, "kırmızı" listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanların, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalıyor.

"Sarı" listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalıyor ve bu kişiler karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yaptırıyor.

"Yeşil" listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edeceklere ise karantina uygulanmıyor ve bu kişilerden son 72 saat içerisinde yaptırdıkları PCR testi sonucu talep ediliyor.