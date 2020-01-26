İngiltere'de Çin yeni yılı kutlamaları - Son Dakika

İngiltere'de Çin yeni yılı kutlamaları
6 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Çin hayvan takvimine göre yılbaşı kabul edilen Çuncie (Bahar Bayramı) ve "Fare Yılı" yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının gölgesinde kutlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:01 Kaynak: AA
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Çin hayvan takvimine göre yılbaşı kabul edilen Çuncie (Bahar Bayramı) ve "Fare Yılı" yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının gölgesinde kutlanıyor.
Fare Yılı dolayısıyla Londra merkezinde toplananlar, çeşitli etkinlikler düzenlendi.
İngiltere'de yaşayan Çinliler 12 Hayvanlı Çin Ay Takvimi'ne göre 'Fare Yılı'nı kutluyor. Çin'de miladi takvimin yanı sıra ay takvimi ve 12 hayvanlı takvim kullanılıyor. Ülkede ay takvimine göre giren Çin yeni yılı, geleneksel 12 hayvanlı takvime göre isim alıyor.
Son Dakika Çin'de koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle yabani hayvan ticareti yasaklandı Korona virüsü belirti göstermeden bulaşıyor ve bulaşıcılığı gitgide artıyor Liverpool, 2-0 öne geçtiği maçta Shrewsbury'le 2-2 berabere kaldı