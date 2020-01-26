İngiltere'de Çin yeni yılı kutlamaları - Son Dakika
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İngiltere'de Çin yeni yılı kutlamaları

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Çin hayvan takvimine göre yılbaşı kabul edilen Çuncie (Bahar Bayramı) ve "Fare Yılı" yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının gölgesinde kutlanıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Çin hayvan takvimine göre yılbaşı kabul edilen Çuncie (Bahar Bayramı) ve "Fare Yılı" yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının gölgesinde kutlanıyor.

Fare Yılı dolayısıyla Londra merkezinde toplananlar, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İngiltere'de yaşayan Çinliler 12 Hayvanlı Çin Ay Takvimi'ne göre 'Fare Yılı'nı kutluyor. Çin'de miladi takvimin yanı sıra ay takvimi ve 12 hayvanlı takvim kullanılıyor. Ülkede ay takvimine göre giren Çin yeni yılı, geleneksel 12 hayvanlı takvime göre isim alıyor.

İngiltere'de Çin yeni yılı kutlamaları

Çin Halk Cumhuriyeti, Bahar Bayramı, İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:01 Kaynak: AA
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