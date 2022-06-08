İngiltere'de Cineworld, Hz. Fatma hakkındaki filmin gösterimlerini iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de Cineworld, Hz. Fatma hakkındaki filmin gösterimlerini iptal etti

08.06.2022 18:14
İngiltere'de Cineworld, Hz. Fatma hakkındaki filmin gösterimlerini iptal etti

İngiltere'de sinema salonu zinciri Cineworld, bazı sinemaların önündeki protestoların ardından Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatma hakkındaki filmin tüm gösterimlerini iptal etti.

İngiltere'de sinema salonu zinciri Cineworld, bazı sinemaların önündeki protestoların ardından Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatma hakkındaki filmin tüm gösterimlerini iptal etti.

"The Lady of Heaven" adlı film, İngiltere'de bazı Müslümanların tepkisine neden oldu. Bolton, Sheffield ve Birmingham'da sinema salonları önünde toplanan göstericiler, filmin gösterimden kaldırılmasını istedi.

Bolton Camiler Konseyi'nin Cineworld'e gönderdiği e-postada, filmin mezhepçi bir ideolojiyle desteklendiği, tarihi anlatıları yanlış yansıttığı ve İslam tarihinin en saygın kişilerine saygısızlık ettiği belirtildi.

Tepkilerin ardından Cineworld, "personelin ve müşterilerin güvenliğini" gerekçe göstererek filmin gösterimden kaldırıldığını duyurdu ancak Pakistan asıllı Sağlık Bakanı Sajid Javid, TalkTV'ye yaptığı açıklamada, ülkede büyüyen "iptal kültürü" konusunda çok endişeli olduğunu ifade ederek, "Bu ülkede sahip olduğumuz şey ifade özgürlüğüdür ve bu temel bir değerdir." dedi.

Öte yandan diğer bir sinema zinciri olan Vue, Londra ve güneydoğu İngiltere'deki salonlarında film için bilet satmaya devam ediyor.

Filme tepkiler, esas olarak Şii film yapımcısı ve din adamı Yasser Al-Habib'in İslam'ın önde gelen isimlerini tasvir etme şekli ve o dönemki eylemlerinin Irak'ta DEAŞ'ın eylemleriyle karşılaştırmasından kaynaklanıyor.

Ayrıca Hz. Muhammed'in görsel efektlerle de olsa tasvir edilmesi de tepki çekiyor.

Film, İngiltere'de 3 Haziran'da gösterime girmişti.

YORUMLAR
500
DSÖ: Gizemli hepatit vakaları 700'e, can kayıpları 10'a yükseldi DSÖ: Gizemli hepatit vakaları 700'e, can kayıpları 10'a yükseldi Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret nedeniyle iktidar partisinin gençlik kolları başkanına gözaltı Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret nedeniyle iktidar partisinin gençlik kolları başkanına gözaltı
Kaynak: AA

Hz Muhammed, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Cineworld, Hz. Fatma hakkındaki filmin gösterimlerini iptal etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:19 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan raporun kabul edilmesine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
18:03 İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir
17:41 Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, üretici ile market arasındaki fiyat farkına isyan etti
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 18:31:33. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de Cineworld, Hz. Fatma hakkındaki filmin gösterimlerini iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement