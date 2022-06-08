İngiltere'de Cineworld, Hz. Fatma hakkındaki filmin gösterimlerini iptal etti

İngiltere'de sinema salonu zinciri Cineworld, bazı sinemaların önündeki protestoların ardından Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatma hakkındaki filmin tüm gösterimlerini iptal etti.

"The Lady of Heaven" adlı film, İngiltere'de bazı Müslümanların tepkisine neden oldu. Bolton, Sheffield ve Birmingham'da sinema salonları önünde toplanan göstericiler, filmin gösterimden kaldırılmasını istedi.

Bolton Camiler Konseyi'nin Cineworld'e gönderdiği e-postada, filmin mezhepçi bir ideolojiyle desteklendiği, tarihi anlatıları yanlış yansıttığı ve İslam tarihinin en saygın kişilerine saygısızlık ettiği belirtildi.

Tepkilerin ardından Cineworld, "personelin ve müşterilerin güvenliğini" gerekçe göstererek filmin gösterimden kaldırıldığını duyurdu ancak Pakistan asıllı Sağlık Bakanı Sajid Javid, TalkTV'ye yaptığı açıklamada, ülkede büyüyen "iptal kültürü" konusunda çok endişeli olduğunu ifade ederek, "Bu ülkede sahip olduğumuz şey ifade özgürlüğüdür ve bu temel bir değerdir." dedi.

Öte yandan diğer bir sinema zinciri olan Vue, Londra ve güneydoğu İngiltere'deki salonlarında film için bilet satmaya devam ediyor.

Filme tepkiler, esas olarak Şii film yapımcısı ve din adamı Yasser Al-Habib'in İslam'ın önde gelen isimlerini tasvir etme şekli ve o dönemki eylemlerinin Irak'ta DEAŞ'ın eylemleriyle karşılaştırmasından kaynaklanıyor.

Ayrıca Hz. Muhammed'in görsel efektlerle de olsa tasvir edilmesi de tepki çekiyor.

Film, İngiltere'de 3 Haziran'da gösterime girmişti.