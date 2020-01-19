İngiltere'de ciple mücevher dükkanına girip, soygun yaptılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'de ciple mücevher dükkanına girip, soygun yaptılar - Son Dakika

İngiltere'de ciple mücevher dükkanına girip, soygun yaptılar

6 saat önce

İngiltere'de hırsızlar ciple mücevher dükkanına girip, ellerindeki çekiçlerle vitrinleri kırarak soygun yaptılar.

İngiltere'de ciple mücevher dükkanına girip, soygun yaptılar, System.String[]

İngiltere'de hırsızlar ciple mücevher dükkanına girip, ellerindeki çekiçlerle vitrinleri kırarak soygun yaptılar. Polis soygunun görüntülerini yayınladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 kişiden oluşan kasklı hırsızlar, ciple mücevher dükkanına girdiler. İş yerinde bulunan kimseye çarpmayan hırsızlar, araçtan inerek ellerindeki çekiçlerle vitrin camlarını kırıp, mücevherleri çaldılar. Çevrede bulunan kişilerce yakalanan hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 yıl hapis cezası alan hırsızların gerçekleştirdiği soygun anı polis tarafından yayınlandı. Açıklama yapan polis "Büyük bir şans eseri dükkanda kimse yaralanmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Arabanın dükkana girme anı

2 kasklı soyguncunun çekiçlerle vitrinleri kırma anları

Soyguncunun mücevherleri çalma anı


İngiltere, Londra, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de 1 pound'luk madeni para, 1.3 milyon dolara satıldı
Genç kızı polis rozetiyle kaçırdı, dövüp tecavüz etmeye çalıştı Elazığ'da bir genç araçtan sıkılan kurşunların hedefi oldu İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Libya çağrısı: BM liderliğinde bir sürece ihtiyacımız var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 19:45:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de ciple mücevher dükkanına girip, soygun yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]