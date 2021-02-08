12 yaşındaki çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı - Son Dakika

12 yaşındaki çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı

08.02.2021 16:05

İngiltere'de yaşayan 12 yaşındaki çocuk, vücudunun dışındaki metalleri tutup tutmayacağını öğrenmek için 54 adet mıknatıslı bilye yuttu. Hastaneye kaldırılan çocuğun midesindeki bilyeler 4 saatlik operasyonla çıkarıldı.

Great Manchester bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Rhiley Morrison adlı çocuk midesindeki mıknatısların vücudunun dışındaki metalleri tutup tutmayacağını ölçmek tehlikeli bir deney gerçekleşti. Morrison'un bu deneyin sonucunu görmek için 54 tane mıknatıslı bilyeyi yuttuğu, ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

4 SAATLİK OPERASYONLA ALINDI

Hastaneye kaldırılan Morrison'un röntgen sonucunu gören doktorlar şoke oldu. Röntgende Morrison'un midesinden yapışık şekilde 54 adet mıknatıslı bilye çıktı. Doktorların 4 saatlik operasyon sonucunda Morrison'un midesini yıkarak, mıknatıslı bilyeyi midesinden çıkardığı ifade edildi.

ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİRDİ

Morrison'un durumunun iyi olduğu belirtilirken, operasyonu yapan doktorlar "Hayati bir tehlikeyi atlattı. Mıknatıslı bilyelerin ağırlığı başka ölümcül hastalıklara da neden olabilirdi. Mucizevi bir şekilde hayatta olması son derece önemli bir durum" ifadelerine yer verdi.

12 yaşındaki çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı

Manchester, England, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya 12 yaşındaki çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (4)
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Son Dakika

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