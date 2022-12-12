İngiltere'de Solihull kentinde Kingshurst'da bulunan Babbs Mill Parkı'nda buz tutan Solihull Gölü'nde oyun oynayan çocuklar suya düştü.
Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan 4 çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi. Yaşlarının 8, 10 ve 11 olduğu belirtilen 3 çocuğun tüm müdahalelere rağmen kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği, 6 yaşındaki çocuğun ise durumunun kritik olduğu bildirildi.
Öte yandan yetkililerden henüz resmi açıklama yapılmazken, diğer 2 çocuğu arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › İngiltere'de korkunç olay! Buz tutan göle düşen çocuklar can verdi - Son Dakika