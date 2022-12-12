İngiltere'de korkunç olay! Buz tutan göle düşen çocuklar can verdi - Son Dakika
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İngiltere'de korkunç olay! Buz tutan göle düşen çocuklar can verdi

12.12.2022 18:03

İngiltere'nin Solihull kentinde buz tutan göle düşen 6 çocuktan 3'ünün yaşamını yitirdiği, 1'inin durumunun kritik ve 2 çocuğun da kayıp olduğu duyuruldu.

İngiltere'de Solihull kentinde Kingshurst'da bulunan Babbs Mill Parkı'nda buz tutan Solihull Gölü'nde oyun oynayan çocuklar suya düştü.

KALPLERİ DURDU

Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan 4 çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi. Yaşlarının 8, 10 ve 11 olduğu belirtilen 3 çocuğun tüm müdahalelere rağmen kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği, 6 yaşındaki çocuğun ise durumunun kritik olduğu bildirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan yetkililerden henüz resmi açıklama yapılmazken, diğer 2 çocuğu arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de korkunç olay! Buz tutan göle düşen çocuklar can verdi - Son Dakika

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