Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan 4 çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi. Yaşlarının 8, 10 ve 11 olduğu belirtilen 3 çocuğun tüm müdahalelere rağmen kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği, 6 yaşındaki çocuğun ise durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

England, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İngiltere'de korkunç olay! Buz tutan göle düşen çocuklar can verdi - Son Dakika

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