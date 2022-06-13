İngiltere'de çocuklar, Lloyd's of London'ın fosil yakıt projelerine desteğini protesto etti - Son Dakika
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İngiltere'de çocuklar, Lloyd's of London'ın fosil yakıt projelerine desteğini protesto etti

13.06.2022 14:58

İngiltere'nin başkenti Londra'da çocuklar, çevreye zarar verdiği gerekçesiyle fosil yakıt projelerine teminat desteği sağlayan ülkenin en büyük sigortacılık piyasası Lloyd's of London'a karşı protesto düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da çocuklar, çevreye zarar verdiği gerekçesiyle fosil yakıt projelerine teminat desteği sağlayan ülkenin en büyük sigortacılık piyasası Lloyd's of London'a karşı protesto düzenledi.

Lloyd's of London'ın başkentteki genel merkezi önünde toplanan çocuklar ve aileleri, kurumun, Avustralya'daki Adani kömür madeni ve Kanada'daki Trans Mountain katran kumları boru hattı gibi fosil yakıt projelerine sağladığı teminatı sonlandırması çağrısında bulundu.

Göstericiler, diğer sigorta şirketlerinin, iklim üzerindeki etkileri nedeniyle kömür ve katranlı kum kaynaklı fosil yakıt projelerini sigortalamayı durdurduğuna ancak Lloyd's of London'ın 2030'a kadar bu projeler için sigorta desteği sağlamayı sürdüreceğine dikkati çekti.

"Fosil yakıt projelerini değil, çocuklarımızın geleceğini sigortalayın" çağrısı

Lloyd's of London'ın sigortaladığı fosil yakıt projelerinden kaynaklanan çevre kirliliğine değinen göstericiler, ellerinde "Temiz enerji, parlak gelecek", "Söz değil, eylem", "İklim adaleti" yazılı pankartlar taşıyarak, "Fosil yakıt projelerini değil, çocuklarımızın geleceğini sigortalayın" sloganları attı.

Protesto kapsamında, farklı yaş gruplarından çocuklardan oluşan ve takım elbise giyen çok sayıda gösterici, ellerinde renkli uçurtmalarla dans gösteri düzenledi.

Yaklaşık 328 yıl önce Londra'da kurulan Llody's of London, ülkenin en önemli sigorta piyasasını oluşturuyor. Şirket statüsünde olmayan Lloyd's of London, çok sayıda yatırımcılık sigortacılık şirketinde risk paylaşımını esas alan özel bir yapıya sahip.

İngiltere'de çocuklar, Lloyd's of London'ın fosil yakıt projelerine desteğini protesto etti
İngiltere'de çocuklar, Lloyd's of London'ın fosil yakıt projelerine desteğini protesto etti
İngiltere'de çocuklar, Lloyd's of London'ın fosil yakıt projelerine desteğini protesto etti
İngiltere'de çocuklar, Lloyd's of London'ın fosil yakıt projelerine desteğini protesto etti
İngiltere'de çocuklar, Lloyd's of London'ın fosil yakıt projelerine desteğini protesto etti

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de çocuklar, Lloyd's of London'ın fosil yakıt projelerine desteğini protesto etti - Son Dakika

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