İngiltere'de Covid-19'a bağlı can kaybı 100 bini aştı - Son Dakika

İngiltere'de Covid-19'a bağlı can kaybı 100 bini aştı

26.01.2021 20:28

İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte bin 631 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 100 bin 162'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte bin 631 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 100 bin 162'ye yükseldi. İngiltere'de son 76 günde Covid-19 nedeni ile 50 bin kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle toplam can kaybı 100 bini aştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 631 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 100 bin 126'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 20 bin 89 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 689 bin 746'ya yükseldi.

76 GÜNDE 50 BİN ÖLÜM

İngiltere'de 11 Kasım 2020 tarihinde 50 bin olan toplam can kaybı, 76 gün sonra ikiye katlanarak 100 bini aştı. İngiltere'de mutasyona uğrayan, daha hızlı yayıldığı ve daha ölümcül olduğu belirtilen korona virüs nedeniyle ülke genelinde üçüncü ulusal karantina uygulanmaya devam ediyor.

(Aylin Karadeniz/İHA)

İngiltere'de Covid-19'a bağlı can kaybı 100 bini aştı
İngiltere'de Covid-19'a bağlı can kaybı 100 bini aştı
İngiltere'de Covid-19'a bağlı can kaybı 100 bini aştı
İngiltere'de Covid-19'a bağlı can kaybı 100 bini aştı

Koronavirüs, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Covid-19'a bağlı can kaybı 100 bini aştı - Son Dakika


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