İngiltere'de Covid-19'a bağlı son 6 ayın en düşük can kaybı yaşandı - Son Dakika

İngiltere'de Covid-19'a bağlı son 6 ayın en düşük can kaybı yaşandı

22.03.2021 22:02
İngiltere'de Covid-19'a bağlı son 6 ayın en düşük can kaybı yaşandı, System.String[]

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 17 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 172'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 17 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 172'ye yükseldi. Ülkede son 6 aydan bu yana Covid-19'a bağlı en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İngiltere'de Covid-19 vaka ve can kaybı sayısı düşmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiği, Covid-19 nedeniyle toplam can kaybının ise 126 bin 172'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 5 bin 342 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 301 bin 925'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 27 milyon 997 bin 976 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 2 milyon 281 bin 384 kişiye ise aşının her iki dozunun uygulandığı belirtildi.

SON 6 AYIN EN DÜŞÜK GÜNLÜK CAN KAYBI

İngiltere hükümetin yayınladığı resmi verilere göre, Birleşik Krallık genelinde günlük can kaybının 17'ye düşmesi ile yaklaşık 6 aydan bu yana en düşük günlük can kaybının kayıtlara geçtiği belirtildi. Son 7 gündeki günlük can kaybının bir önceki haftaya oranla yüzde 42 azaldığı ifade edilirken, günlük vaka sayılarının ise geçen haftaya oranla yüzde 4.7 oranında azaldığı aktarıldı.

JOHNSON COVİD-19'UN YENİ BİR DALGASI KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni bir Covid-19 dalgasının İngiltere'ye ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Johnson, Avrupa'daki Covid-19'un üçüncü dalgasının İngiltere'ye doğru ilerleyebileceğine dikkat çekerek, "Daha önceki deneyimler, komşularımızda görülen dalgaların bizim kıyılarımıza da ulaştığını gösterdi. Korkarım ki bu etkileri göreceğiz" dedi.

Parlamento Dışişleri Bakanı Müsteşarı James Bethell ise yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Avrupa'dan gelecek olan kişilere karantina oteli şartı koyulabileceğini ve Avrupa ülkelerinden seyahatlerin yasaklanabileceğini ifade etti.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Covid-19'a bağlı son 6 ayın en düşük can kaybı yaşandı - Son Dakika


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