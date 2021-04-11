İngiltere'de Covid-19'a bağlı son 7 aydaki en düşük can kaybı - Son Dakika

İngiltere'de Covid-19'a bağlı son 7 aydaki en düşük can kaybı

11.04.2021 20:22
İngiltere'de Covid-19'a bağlı son 7 aydaki en düşük can kaybı, System.String[]

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 127 bin 87'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 127 bin 87'ye yükseldi. İngiltere'de son 7 ayda Covid-19'a bağlı en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 7 aydaki en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 127 bin 87'ye yükseldiği bildirildi. Ülkede son 24 saat içinde bin 730 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 369 bin 775'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise, toplam 32 milyon 121 bin 353 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 7 milyon 466 bin 540 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Eylül ayından bu yana en düşük günlük can kaybı

İngiltere'de 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile 13 Eylül'den bu yana en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Birçok işletme yarın yeniden açılacak

İngiltere hükümetinin Covid-19 kısıtlamalarından çıkış planına göre 12 Nisan'da birçok işletmenin yeniden açılabileceği duyurulmuştu. Hükümetin belirlediği kurallara göre yarın yeniden açılacak işletmelerin arasında mağazalar, kuaförler, bar ve restoranların açık hava bölümleri ve eğlence merkezleri yeniden açılacak.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, England, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Covid-19'a bağlı son 7 aydaki en düşük can kaybı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının ilk yarısına kalecilerin hataları damga vurdu BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının ilk yarısına kalecilerin hataları damga vurdu Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti Lider Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Lider Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Parkta rastgele ateş açan saldırganın önüne çocuklar zarar görmesin diye geçen vatandaş yaralandı Parkta rastgele ateş açan saldırganın önüne çocuklar zarar görmesin diye geçen vatandaş yaralandı İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı Bahar ortasında kış! Bir anda bastıran tipi nedeniyle 21 hayvan telef oldu Bahar ortasında kış! Bir anda bastıran tipi nedeniyle 21 hayvan telef oldu Binanın 9'uncu katındaki köpeğe seslenen vatandaş: Ne derdin var intihar etme Binanın 9'uncu katındaki köpeğe seslenen vatandaş: Ne derdin var intihar etme

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın tarihine geçti! Son 10 yılda bunu başarabilen olmadı Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın tarihine geçti! Son 10 yılda bunu başarabilen olmadı         
20:40
Fenerbahçe'den kiralanan Frey, Waasland formasıyla 15. golüne ulaştı Fenerbahçe'den kiralanan Frey, Waasland formasıyla 15. golüne ulaştı         
19:56
Son Dakika: Türkiye'de 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi         
19:20
Sağlık Bakanlığı, iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri 15 maddede sıraladı Sağlık Bakanlığı, iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri 15 maddede sıraladı         
18:34
Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı         
18:01
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
"Anne" diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu         
17:04
Diyanet, Ramazan'da uyulacak tedbirleri sıraladı! Camide teravih kılınmayacak, mukabele serbest Diyanet, Ramazan'da uyulacak tedbirleri sıraladı! Camide teravih kılınmayacak, mukabele serbest         
16:41
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram ikramiyeleri Mayıs başında ve Temmuz ortasında ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram ikramiyeleri Mayıs başında ve Temmuz ortasında ödenecek         
15:02
Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü         
13:48
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek         
12:35
40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak         
11:53
"Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, art arda sütyensiz pozlarını paylaştı         
10:46
1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı         
10:15
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 20:46:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de Covid-19'a bağlı son 7 aydaki en düşük can kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei