İngiltere'de Covid-19 aşılama programı nasıl işleyecek? - Son Dakika
BBC

İngiltere'de Covid-19 aşılama programı nasıl işleyecek?

08.12.2020 15:42
İngiltere'de Covid-19 aşılama programı nasıl işleyecek?, System.String[]

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi tarihinin en büyük aşılama kampanyası olan Covid-19 aşısı bugün yapılmaya başlandı.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi tarihinin en büyük aşılama kampanyası olan Covid-19 aşısı bugün yapılmaya başlandı.

Önümüzdeki hafta 91 yaşına basacak Margaret Keenan aşının ilk yapıldığı kişi oldu.

Keenan aşının kendisi için bir doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık'ta 80 yaş üzerindeki kişiler, ön cephedeki sağlık ve bakım çalışanları aşının ilk yapılacağı gruplar arasında yer alıyor.

Aşılama programı ülke genelindeki 70 hastanede devreye girecek.

Huzur ve bakım evlerinde kalanlara aşılama iki hafta içinde başlayacak, diğer yüksek riskli gruplara ise önümüzdeki aylarda sıra gelecek.

Pfizer ve BioNTech'in birlikte geliştirdiği aşı geçen hafta Birleşik Krallık'taki denetleyici kurumlar tarafından güvenli bulunmuş ve 16 yaş üzerindeki herkese uygulanması için bir aşılama programı başlatılmıştı.

Birleşik Krallık bu alanda dünyada bir ilk oldu.





Birleşik Krallık'a ilk olarak 800 bin doz aşı ulaşacak. Herkese iki doz aşı yapıldığı için bu 400 bin kişiye yetecek.

Aşılar nüfuslarına göre Birleşik Krallık'ın dört parçasına; İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda ve İngiltere'ye dağıtılacak.

İskoçya'ya 65 bin, Kuzey İrlanda'ya 25 bin, Galler'e de 6 bin doz aşı gönderilecek.

Aşılar ilk olarak hastanelerde yapılacak. Aşıların -70 derecede nakliye edilme yolu planlandıktan sonra aşılama faaliyetleri huzurevlerinde de devam edecek. Bunun 14 Aralık'a kadar planlanması bekleniyor.

İnsanların yaklaşık 21 gün arayla iki kere aşı olması gerekiyor.

Öncelik verilen dokuz grup Birleşik Krallık nüfusunun yaklaşık çeyreğini oluşturuyor ve koronavirüsten ölüm riski olanların yüzde 90'ı ile 99'u arasında bir miktarı kapsadığı düşünülüyor.

Koronavirüsten ölüm riski yaşla birlikte artıyor. 70 yaşın üzerinde bu artış daha keskin oluyor.

Aşılama faaliyetlerinin ikinci kısmını oluşturacak 50 yaş altı gruba yönelik aşılamanın ise 2021'in ikinci çeyreğine doğru başlaması bekleniyor.

30 bin gönüllüyle stadyumlarda aşılama

Koronavirüs aşısı olmak için sırası gelenler evlerine gönderilecek mektuplarla aşı yaptırmaya davet edilecek. Hastaneler ve huzurevlerinin yanı sıra aile hekimleri ve stadyumların da aşılama faaliyetlerinde kullanılması bekleniyor.

Ulusal Sağlık Hizmeti çalışanları bu faaliyetler için 30 bin gönüllü bulmayı hedefliyor. Cankurtaranlar, havayolu çalışanları ve öğrencilerin de davet edileceği 30 bin kişiye aşı yapma eğitimi verilecek.

Aşı hamile kadınlar üzerinde test edilmediği için resmi tavsiye, hamile kadınların doğurduktan sonra aşı yaptırmaları yönünde.

Yetkililer grip aşısı ile koronavirüs aşısı arasında en az bir haftalık ara bırakmayı tavsiye ediyor.

Ülkede nihai hedef 16 yaş üzerindeki kişilerde mümkün olan herkese aşı yapmak.

Bu da 50 milyon kişiye denk geliyor.

Bu zor bir görev olsa da 2021 sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.





Ulusal Sağlık Sistemi'nin çok sayıda kişiye aşı yapma tecrübesi mevcut. Örneğin bu kış 30 milyon kişiye grip aşısı yapılması planlanıyor.

Birleşik Krallık bugüne kadar 355 milyon doz aşı için sözleşme imzaladı. Bu İngiltere nüfusunun ihtiyacından daha fazla.

İngiltere'de Covid-19 aşılama programı nasıl işleyecek?
İngiltere'de Covid-19 aşılama programı nasıl işleyecek?

Birleşik Krallık, Koronavirüs, İngiltere, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İngiltere'de Covid-19 aşılama programı nasıl işleyecek? - Son Dakika

BBC

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