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İngiltere'de Covid-19: Hayat normale 6 aydan önce dönmeyecek
6 saat önce
İngiltere'de halk sağlığı yetkilisi, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 pandemisi nedeniyle İngilizlerin normal hayatlarına 6 aydan önce dönemeyeceğini söyledi.
İngiltere'de halk sağlığı yetkilisi, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 pandemisi nedeniyle İngilizlerin normal hayatlarına 6 aydan önce dönemeyeceğini söyledi.
Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Jenny Harries pazar günü yaptığı açıklamada, koronavirüsün yeniden canlanmasına neden olabileceği için şu anki uygulamaların birden kaldırılmasının tehlikeli olacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 08:44
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