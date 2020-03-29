İngiltere'de Covid-19: Hayat normale 6 aydan önce dönmeyecek

İngiltere'de halk sağlığı yetkilisi, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 pandemisi nedeniyle İngilizlerin normal hayatlarına 6 aydan önce dönemeyeceğini söyledi.



Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Jenny Harries pazar günü yaptığı açıklamada, koronavirüsün yeniden canlanmasına neden olabileceği için şu anki uygulamaların birden kaldırılmasının tehlikeli olacağını belirtti.