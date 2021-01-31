Son dakika haber... Covid-19 salgının simge isimlerinde Yüzbaşı Tom Moore, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Covid-19 salgının simge isimlerinde Yüzbaşı Tom Moore, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı

31.01.2021 21:50

Son dakika gelişmesine göre Korona virüs salgınında İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) milyonlarca pound bağış toplayarak İngiltere'nin simge isimlerinden biri olan Yüzbaşı Tom Moore, korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Korona virüs salgınında İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) milyonlarca pound bağış toplayarak İngiltere'nin simge isimlerinden biri olan Yüzbaşı Tom Moore, korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İngiltere'de korona virüs salgının başında Ulusal Sağlık Servisi (NHS) için 33 milyon pounddan fazla bağış toplayan ve Kraliçe II. Elizabeth'ten şövalye ünvanı alan 100 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tom Moore'un kızı Hannah Ingram-Moore sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, babasının son birkaç haftadır zatürre tedavisi gördüğünü ve geçen hafta Covid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra, nefes almakta zorluk çektiği için Bedford Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı.

Ingram-Moore, babasının nefes almak için yardıma ihtiyacı olduğu güne kadar evde olduğunu belirterek, "Son haftalarda gördüğü tıbbi bakım dikkate değerdi ve Bedford Hastanesi'ndeki harika personelin onu rahat ettirmek için ellerinden geleni yapacağını ve en kısa sürede eve geri döneceğini biliyoruz" dedi.

100 yaşındaki Yüzbaşı Moore'a zatüre tedavisi gördüğü için henüz aşı yapılmadığı belirtildi.

"BU KRİZ BOYUNCA HEPİMİZ İÇİN BİR İLHAM KAYNAĞI OLDUNUZ"

İşçi Partisi lideri Keir Starmer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Moore'a iyi dileklerini ileterek, "Bütün ülke yakında iyileşmenizi umuyor. Bu kriz boyunca hepimiz için bir ilham kaynağı oldunuz" dedi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise yaptığı açıklamada, Moore'un tedavisi için çalışan NHS'ye teşekkür ederek, "Hızlı bir iyileşme için ve Yüzbaşı Tom'u yakında ailesiyle birlikte evde görmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Son dakika haber... Covid-19 salgının simge isimlerinde Yüzbaşı Tom Moore, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Covid-19 salgının simge isimlerinde Yüzbaşı Tom Moore, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Covid-19 salgının simge isimlerinde Yüzbaşı Tom Moore, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Covid-19 salgının simge isimlerinde Yüzbaşı Tom Moore, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs, İngiltere, Yüzbaşı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Covid-19 salgının simge isimlerinde Yüzbaşı Tom Moore, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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