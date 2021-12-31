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İngiltere'de Covid-19 salgınında rekor vaka sayısı - Son Dakika

İngiltere'de Covid-19 salgınında rekor vaka sayısı

31.12.2021 08:47
İngiltere'de Covid-19 salgınında rekor vaka sayısı

İngiltere'de son 24 saatte 189 bin 213 Covid-19 vakası tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

İngiltere'de son 24 saatte 189 bin 213 Covid-19 vakası tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 189 bin 213 vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 748 bin 50'ye yükseldi. Ülkede üç gün üst üste günlük vaka sayısında rekora ulaşılırken, daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 183 bin 37 vaka ile Çarşamba günü kaydedilmişti. Salı günü ise 128 bin 471 vaka tespit edilmişti.

2 MART'TAN BU YANA EN YÜKSEK CAN KAYBI

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 332 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 148 bin 421'e ulaştı. Yeni veriyle birlikte ülkede 2 Mart'ta 343 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinden bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçmiş oldu.

TOPLAM OMİCRON VAKA SAYISI 229 BİN 666

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ülkede 19 bin 544 yeni Omicron vakasına rastlandığını belirterek toplam Omicron mutasyonu vaka sayısının 229 bin 666'ya yükseldiğini aktardı.

NÜFUSUN YÜZDE 90'I AŞILANDI

Hükümetin Covid-19 aşılama programıyla son 24 saatte 435 bin 293 kişi güçlendirici aşılarını (3.doz) oldu. Ülkede son 24 saatte 43 bin 766 kişi aşının ikinci dozunu, 32 bin 607 ise aşının ilk dozunu aldı. Toplamda 12 yaşın üzerindeki nüfusun yüzde 90'ı aşının ilk dozunu, yüzde 82.4'ü ikinci dozunu, yüzde 58.3'ü ise aşının güçlendirici dozunu aldı.

(Aylin Albayrak-İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Omicron, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İngiltere'de Covid-19 salgınında rekor vaka sayısı - Son Dakika
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