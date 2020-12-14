İngiltere'de Covid-19'un yeni varyantı tespit edildi - Son Dakika

İngiltere'nin bazı bölgelerinde daha hızlı yayılan ve ağır semptomları olan yeni bir Covid-19 varyantının bulunduğu açıklandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock parlamentoda yaptığı açıklamada, ülkenin en az 60 farklı yerel yönetim bölgesinde yeni bir Covid-19 varyantının tespit edildiğini belirtti. Hancock, yeni varyantın daha ağır hastalığa neden olduğunu ve aşılardan yanıt alma ihtimalinin "çok düşük" olduğunu açıkladı. Yeni varyantın ağırlıklı olarak İngiltere'nin güney bölgelerinde tespit edildiğini ifade eden Hancock, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bilgi verildiğini ve bilim adamlarının Porton Down Laboratuvarı'nda detaylı araştırmalar yaptığını belirtti.

Sağlık Bakanı Hancock, mevcut korona virüs türünden daha hızlı yayıldığı tespit edilen yeni varyantın ülke genelinde toplamda binden fazla kişide bulunduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Hancock, ilk olarak geçen hafta İngiltere'nin Kent şehrinde tespit edilen varyantın daha fazla yayılmasını engellemek için, "Hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçmemiz gerekiyor" dedi.

Yeni varyant ve bölgesel vakalardaki artış nedeniyle başkent Londra, Kent, Essex ve Hertfordshire'da Çarşamba gününden itibaren en yüksek seviyede yerel kısıtlamaların uygulanacağı duyuruldu. - MANCHESTER