İngiltere'de Covid ölümleri 100 bin kişiyi geçti, Başbakan Johnson "üzüntüyü hesaplaması zor" dedi - Son Dakika
BBC

İngiltere'de Covid ölümleri 100 bin kişiyi geçti, Başbakan Johnson "üzüntüyü hesaplaması zor" dedi

27.01.2021 00:32
İngiltere'de Covid ölümleri 100 bin kişiyi geçti, Başbakan Johnson

İngiltere'de pandemi başlangıcından bu yana Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti.

İngiltere'de pandemi başlangıcından bu yana Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti.

İngiltere böylece, can kaybında 100 bin sınırını geçen ilk Avrupa ülkesi, dünyada ise beşinci ülke oldu.

Başbakan Boris Johnson, Salı günü düzenlediği basın toplantısında hükümetin attığı adımların "tüm sorumluluğunu" üstlendiğini belirterek, "Gerçekten yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Kaybedilen her can için çok ama çok üzgünüm" dedi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, pandeminin başlangıcından 25 Ocak'a kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 104 bine yaklaştı. Ulusal İstatistik Ofisi'nin verileri, ölüm sertifikalarında yer alan nedenlere dayanıyor.

Hükümetin günlük açıkladığı verilere göre ise, 7 Mart 2020 ile 15 Ocak 2021 arasında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin 162 oldu. İngiltere'de son 28 gün içerisinde en az bir koronavirüs testi pozitif çıkan kişileri bu gruba dahil ediyor.

İngiltere'de yine 7 Mart 2020 ile 15 Ocak 2021 arasında, geçen yılların ortalamasına kıyasla tespit edilen ek ölüm sayısı da 99 bin 211.

Johnson, basın toplantısında "bu korkunç istatistiğin içerdiği üzüntüyü hesaplamanın çok zor olduğunu" söyledi.

İngiltere'de son dönemde tespit edilen ve daha hızlı yayılan türün de etkisiyle vaka sayıları ve can kaybı bir süredir yüksek seyrediyor.

Alınan önlemlerin etkisini göstermesiyle birlikte son açıklanan verilere göre, günlük vaka sayısı 20 bin civarına gerilerken, can kaybı da 1600'ün biraz üzerinde gerçekleşti.

Johnson, 5 Ocak'tan bu yana uygulanan kısıtlayıcı önlemlere rağmen bulaşma oranının "oldukça yüksek kaldığını" belirterek, "önümüzdeki birkaç gün ve hafta" içinde önlemlerin nasıl hafifletilebileceğine dair daha fazla ayrıntıya gireceğini söyledi.

İngiltere'de can kaybı neden yüksek?

BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle, 100 binlik can kaybını "korkunç bir kilometre taşı ve tahayyülü zor bir kayıp" olarak nitelendirdi.

Triggle, "Ölümlerin çoğu iki dalga halinde meydana geldi. İlkbahardaki keskin ve ani dalgalanmanın ardından sonbahar ve kış boyunca yavaş ve sürekli bir yükseliş görüldü" dedi.

Triggle, Mart ayında kapanma kararının alınmasının gecikmesi ve sınırlı test ve temas-takip sisteminin yetersiz kalması gibi hataların yapıldığını aktardı.

BBC Politika Muhabiri Ben Wright da pandeminin gidişatının kötüleşmesiyle birlikte kapanma kararının geç alınması, temas-takip sisteminde yaşanan sorunlar ve bakım evlerinin korunmasına başarısız olunmasına ilişkin eleştiri ve soruların da daha yüksek sesle sorulmaya başlandığını belirtti.

Wright, Johnson hükümetinin yaz aylarında pandemiyle ilgili bağımsız bir soruşturma sözü verdiğini ancak henüz bunun ne zaman ve nasıl olacağına dair ayrıntıları paylaşmadığına dikkat çekti.

Wright, "Şu anda bazı Muhafazakar milletvekilleri, en kırılgan grupta olanların aşılanma süreci tamamlanır tamamlanmaz kısıtlamaları hafifletmesi için Boris Johnson üzerinde baskı kuruyor. Ancak bu akşam üzgün başbakan, hükümetin ilk etapta can kayıplarını en aza indirmek için elinden geleni yapacağını söyledi" dedi.

İngiltere'de Covid ölümleri 100 bin kişiyi geçti, Başbakan Johnson üzüntüyü hesaplaması zor dedi
İngiltere'de Covid ölümleri 100 bin kişiyi geçti, Başbakan Johnson üzüntüyü hesaplaması zor dedi
İngiltere'de Covid ölümleri 100 bin kişiyi geçti, Başbakan Johnson üzüntüyü hesaplaması zor dedi
İngiltere'de Covid ölümleri 100 bin kişiyi geçti, Başbakan Johnson üzüntüyü hesaplaması zor dedi

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Son Dakika Sağlık İngiltere'de Covid ölümleri 100 bin kişiyi geçti, Başbakan Johnson 'üzüntüyü hesaplaması zor' dedi - Son Dakika

BBC

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