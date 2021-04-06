İngiltere'de Covid pasaportu tartışması: 'Ayrımcılığa yol açar' - Son Dakika
BBC

İngiltere'de Covid pasaportu tartışması: 'Ayrımcılığa yol açar'

06.04.2021 13:47
İngiltere'de Covid pasaportu tartışması: 'Ayrımcılığa yol açar', System.String[]

Hükümetin salgın önlemlerini yavaş yavaş kaldırma planları kapsamında Covid pasaportu uygulamasını da değerlendirmesine kamuoyundan destek, bir grup milletvekilinden ise sert tepki var.

İngiltere'de, salgınla mücadelede Covid pasaportu uygulamasının da masada olmasına tepkiler var. Uygulamanın toplumu böleceği ve ayrımcılığa yol açacağı endişeleri dile getiriliyor.

Pazartesi günü hükümetin, önümüzdeki dönemde, salgın önlemleri kapsamında, bir kişinin aşı olduğunu, testinin negatif çıktığını ya da bağışıklığı olduğunu belgeleyen sertifikaların kullanılmasını da bir ihtimal olarak değerlendirdiği anlaşılmıştı.

Başbakan Boris Johnson dünkü basın toplantısında, İngiltere'de salgın önlemlerinin birer aşama daha gevşetileceği 12 Nisan ve 17 Mayıs'ta atılacak adımlar için bir aşı pasaportuna gerek olmayacağını söylediyse de, bu fikri tamamen reddetmedi.

Bu uygulamayla ilgili bazı etik ve pratik sorular olduğunu kabul eden Başbakan Johnson, ayrımcı bir sistem yaratmamak için çok dikkatli olmak gerektiğini de ekledi.

Bu sabah BBC radyosunun sorularını yanıtlayan aşıdan sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı Nadhim Zahawi, hükümetin ekonomiyi tümüyle açabilmek için Covid sertifikası olasılığını değerlendirmemesinin yanlış olacağını söyledi ve "Hayatlarımızı geri alabilmek için elimizdeki bütün seçenekleri gözden geçirmek en doğrusu" diye konuştu.

Hükümetin Covid pasaportu uygulamasına ilişkin değerlendirmesinin yaz aylarına kadar tamamlanması beklenmiyor.

Hükümet Covid sertifikası fikrini Wembley Stadyumu'nda yapılacak Futbol Şampiyonası finalinde deneyecek.

Uygulanabilirse, bu yolla insanların, tiyatrolar, sinemalar, gece klüpleri ve festivaller gibi toplu etkinliklere katılmasını ve buralarda sosyal mesafe önlemlerinin bir ölçüde hafifletilmesini sağlayabilmesi umuluyor.

12 Nisan'dan itibaren İngiltere'de temel ihtiyaçlara cevap veren dükkanlar, berber ve kuaförler, spor salonları gibi yerler ile yiyecek ve içecek servisi yapan bar, pub, restoran ve büfeler açılacak.





Kamuoyu ve parlamentodan görüşler

Fakat aralarında iktidar partisinden siyasetçilerin de bulunduğu 70 milletvekili bu yönteme eleştirilerini dile getirdi ve Muhafazakar milletvekili Mark Harper, uygulamanın Avam Kamarası'nda oylanmasını istedi.

Milletvekilleri toplumsal hayata katılımın tıbbi bir belgeye bağlanmasının, toplumu bölücü ve ayrımcılık yaratıcı olacağı endişesini dile getiriyor.

Aşı pasaportu fikrinin dış seyahatlerde kullanımından çok toplumsal hayata katılımda kullanımına karşı çıkılıyor.

Buna karşılık yakınlarda Birleşik Krallık içerisinde 8 bin kişinin katıldığı bir kamuoyu yoklamasında, "aşı pasaportu"nun belli durumlarda uygulanmasına çoğunluğun destek verdiği ortaya çıktı.

Ipsos Mori tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 78'i bu uygulamanın uluslararası seyahatler ve bakım evlerinde kalan yakınların ziyaretinde faydalı olacağını söyledi.

Covid pasapordu uygulaması bazı ülkeler tarafından uygulamaya kondu bile.

Dünyada nüfusunun en büyük kısmını aşılayan ülke olan İsrail'de, iki doz aşısını da olanların oteller, spor tesisleri ya da tiyatrolar gibi kamusal alanlara girişine izin veriliyor.

İngiltere'de şu ana kadar nüfusun hemen yarısı birinci doz aşılarını oldu, iki doz aşısını da olanların oranı ise henüz yüzde 10'un altında.

Ülkede şu anda Pfizer ve Oxford Astra/Zeneca aşıları kullanılıyor. Nisan'ın üçüncü haftasından itibaren Moderna aşısının da kullanıma gireceği açıklandı.

Pazartesi günkü rakamlara göre günlük vaka sayısı 2762, Covid ölümleri ise 26 idi. Ancak Pazartesi günleri genellikle bildirimlerin azlığı nedeniyle sayılar ortalamadan daha düşük oluyor.

İngiltere'de Covid pasaportu tartışması: 'Ayrımcılığa yol açar'
İngiltere'de Covid pasaportu tartışması: 'Ayrımcılığa yol açar'

Koronavirüs, Pazartesi, England, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İngiltere'de Covid pasaportu tartışması: 'Ayrımcılığa yol açar' - Son Dakika

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Avukatlık bürosuna silahlı saldırıda bulunup 3 kişiyi öldüren muhtarın kaçış anı kameraya yansıdı Avukatlık bürosuna silahlı saldırıda bulunup 3 kişiyi öldüren muhtarın kaçış anı kameraya yansıdı Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu
Merih Demiral, koronavirüsü atlattı Merih Demiral, koronavirüsü atlattı         
20:25
Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Gelirlere el koyulmaması için CAS'a gidiyorlar Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Gelirlere el koyulmaması için CAS'a gidiyorlar         
19:55
Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun         
18:16
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı         
17:48
Gölde boğulduğu sanılan adamın kahvehaneye çay içmeye gittiği anlaşıldı Gölde boğulduğu sanılan adamın kahvehaneye çay içmeye gittiği anlaşıldı         
17:16
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü         
15:49
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 20:37:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de Covid pasaportu tartışması: 'Ayrımcılığa yol açar' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei