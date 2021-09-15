Üye Girişi
İngiltere'de Covid vaka senaryolarına göre iki farklı kış eylem planı oluşturuldu - Son Dakika
BBC

İngiltere'de Covid vaka senaryolarına göre iki farklı kış eylem planı oluşturuldu

15.09.2021 07:21
İngiltere'de Covid vaka senaryolarına göre iki farklı kış eylem planı oluşturuldu, System.String[]

İngiltere'de, sonbahar ve kış aylarında yaşanabilecek olası Covid vaka senaryolarına göre iki farklı eylem planı oluşturuldu.

İngiltere'de, sonbahar ve kış aylarında yaşanabilecek olası Covid vaka senaryolarına göre iki farklı eylem planı oluşturuldu. Başbakan Boris Johnson, hastalığın risk yaratmaya devam ettiğini söyledi.

Johnson hükümetinin belirlediği A ve B planlarının ikisinde de, kapanma içeren sınırlamalar yer almıyor.

İngiliz Sağlık Servisi NHS'in yükünü azaltmayı ön gören A Planı, aşı ve test üzerinden şekilleniyor.

NHS'in vakalarla baskı altına girmesi üzerinden şekillenen B Planı ise, maskenin yeniden zorunlu hale gelmesi gibi adımları içeriyor.

Sağlık Bakanı Sajid Javid tarafından açıklanan A Planı'nın üç temel ayağı bulunuyor:

Plan; test, pozitif vakaların takibi ve virüs kapanların karantina altına girmesi uygulamalarının devamını da içeriyor.

İş yerlerinden de, NHS'in verdiği Covid pasaportu ya da test durumunu sorgulamayı değerlendirmesi istenecek.

Ülkede, Eylül ayının sonu için planlanan ve gece kulübü gibi mekanlara giriş için aşı pasaportu zorunluluğu ön gören değişiklikten geri adım atılmıştı.

B planı neleri içeriyor?

B Planı aşamasına ise ancak NHS'in yoğunluktan korunması noktasında ek önlemler gerekirse geçilecek.

Bu olası durumda, halktan daha dikkatli hareket etmeleri istenecek, Covid pasaportu uygulaması ile maske kullanımı da zorunlu olabilecek.

B Planı içinde yeniden uzaktan çalışma tavsiye edilmesi de yer alıyor.

Uygun durumdaki beş milyon kişi aşı olmadı

Başbakanlık'ta yapılan basın toplantısında, kış aylarına ilişkin planları ortaya koyan Boris Johnson, elde edilen kazanımların aşılama ile korunabileceğine inandığını söyledi.

Farklı senaryolara ilişkin de soruları yanıtlayan Boris Johnson, "insanların uymasını isteyeceğimiz küçük değişiklikler, büyük etkiler yaratabilir" dedi.

Johnson, "Bu da bize geçmişte gibi bir kapanma yoluna başvurmama konusunda güven verecektir" şeklinde konuştu.

İngiltere Baş Bilim Danışmanı Sir Patrick Vallance, geçen yıl, şu an mevcut sınırlamalar geçerli olsa, vaka sayısı patlamış olurdu diyerek aşılamanın önemini ortaya koydu.

Vallance, ülkede halen beş milyon civarında insanın aşı olmadığını da söyledi.

Ülkede gelecek haftadan itibaren ikinci doz aşısını en az 6 ay önce olmuş yaklaşık 30 milyon kişiye takviye aşıları yapılmaya başlanacak.

Bu 30 milyon kişi arasında 50 yaş üzerindekiler, sağlık problemi olan daha genç yetişkinler ve sağlık sektörü çalışanları da var.

İngiltere'de Covid vaka senaryolarına göre iki farklı kış eylem planı oluşturuldu
İngiltere'de Covid vaka senaryolarına göre iki farklı kış eylem planı oluşturuldu

Boris Johnson, Koronavirüs, Sonbahar, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de Covid vaka senaryolarına göre iki farklı kış eylem planı oluşturuldu - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Davutoğlu'na sorulan 07:24 Davutoğlu'na sorulan "Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur" sorusu şaşırtan bir cevap aldı: Görüşürüm Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü 00:43 Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Acun Ilıcalı canlı yayında bombayı patlattı: Hull City'yi almayı düşünüyorum 23:03 Acun Ilıcalı canlı yayında bombayı patlattı: Hull City'yi almayı düşünüyorum
Acun Ilıcalı, 22:34 Acun Ilıcalı, "EXXEN'e üye olmak için 1.5 saattir uğraşıyorum" diyen Güntekin Onay'a ateş püskürdü Sergen Yalçın'ın 21:36 Sergen Yalçın'ın "Kanalı aç" talebine Acun Ilıcalı yanıt verdi: Üye olsunlar da maçı izlesinler Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti 20:46 Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur 18:01 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı 15:55 Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı

Son Dakika Haberleri
07:36 Son anda gördü! Motosikletteki yılanı, eliyle başından sıkarak çıkartabildi
07:30 Apple, iPhone 13 modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı
07:23 Davutoğlu'na sorulan "Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur" sorusu şaşırtan bir cevap aldı: Görüşürüm
18:17 Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kalıntılar, arkeologları bile şaşırttı
18:10 Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
18:08 Bodrum'da koyda sıkışan köpek balığının yardımına giden vatandaşlar, ellerinden yaralandı
18:05 Stefan Kuntz ile prensipte anlaşıldı! A Milli Takım'ın başına gelmesi an meselesi
17:48 Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan adam, eşini gömdükten sonra da telefonundan "İyiyim" mesajı attı
17:34 Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı
17:31 Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti
Apple, iPhone 13 modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı Apple, iPhone 13 modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı         
07:30
Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı farka boğdu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları         
00:57
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı         
20:54
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti         
19:05
Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti         
17:32
Müge Anlı'ya Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi         
13:57
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı         
11:36
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı         
10:32
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 07:43:39. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de Covid vaka senaryolarına göre iki farklı kış eylem planı oluşturuldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement