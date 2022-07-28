İngiltere'de mahkeme kararı ilk kez kamerayla kayıt altına alındı - Son Dakika
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İngiltere'de mahkeme kararı ilk kez kamerayla kayıt altına alındı

28.07.2022 18:41
İngiltere'de mahkeme kararı ilk kez kamerayla kayıt altına alındı

İngiltere'de, dedesini öldürme suçundan hüküm giyen gencin mahkeme kararı kameralarla kaydedildi.

İngiltere'de, dedesini öldürme suçundan hüküm giyen gencin mahkeme kararı kameralarla kaydedildi.

BBC'nin haberine göre, 25 yaşındaki Ben Oliver, 2021'de 74 yaşındaki yatağa bağlı dedesi David'i bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Yargıç Sarah Munro QC, Oliver'a müebbet ile en az 10 yıl hapis cezası verdi.

Karar anı, kameralar tarafından kaydedildi. Böylelikle, İngiltere tarihinde ilk kez bir mahkeme salonunda kameralara yer verildi ve görüntüler İngiliz televizyon kanallarında yayınlandı.

Adalet Bakanı Dominic Raab, yaptığı açıklamada, "Ülkede, önemli suçlardan yargılanan kişilerin cezasını kameralar ile kayıt almak şeffaflığı artıracak ve adalet sistemine olan güveni güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Bakan Raab, bu uygulamayla halkın adaletin sağlandığını görebileceğini ve yargıçların kararlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını vurguladı.

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Kaynak: AA

England, Güncel, Son Dakika

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