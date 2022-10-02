İngiltere'de demir yolu işçilerinin grevi ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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İngiltere'de demir yolu işçilerinin grevi ulaşımı olumsuz etkiliyor

02.10.2022 12:09
İngiltere'de demir yolu işçilerinin grevi ulaşımı olumsuz etkiliyor

İngiltere'de demir yolu çalışanlarının enflasyonun altında teklif edilen maaş zammı sonrası başlattıkları grevler, iptal edilen tren seferleri nedeniyle ülke genelinde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İngiltere'de demir yolu çalışanlarının enflasyonun altında teklif edilen maaş zammı sonrası başlattıkları grevler, iptal edilen tren seferleri nedeniyle ülke genelinde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yaklaşık 50 binden fazla demir yolu işçisinin üyesi olduğu 4 sendika, ücret artışı ve çalışma koşulları konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle dün, yeniden grev kararı aldı.

Başkent Londra başta olmak üzere ülke genelinde birçok bölgede hem uzun mesafeli hem de yerel çok sayıda tren seferi iptal edildi.

Demir yolu işçilerinin grevi nedeniyle ulaşımda ciddi aksaklıklar meydana gelirken, sendikalardan bazıları, hükümet ve şirketlerle yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine iş bırakma eylemini 5, 6 ve 8 Ekim'de sürdüreceğini açıkladı.

Sendikalar, ülkede yüzde 10'a ulaşan "son 40 yılın en yüksek enflasyon oranı" karşısında işçilerin artan yaşam maliyetlerini karşılayabilmeleri için maaşlarının da daha adil bir oranda artırılması gerektiği görüşünü paylaşıyor.

Demir yolu işçileri, önceki aylarda da birçok kez greve gitmiş, 21-23 ve 25 Haziran'da "son 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevi"ni düzenlemişti.

"2019'dan beri maaş artışı olmadı"

Anadolu Ajansı (AA), Kent şehrinde grev nedeniyle kapalı olan Ashford Uluslararası Tren İstasyonu'nu ziyaret etti ve greve giden işçilerle görüştü.

İş bırakma kararı alan Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT) sendikası üyelerinden Suzanne Lewis, "2019'dan beri maaş artışımız olmadı ve hepimiz zorlanıyoruz. İnsanlar, liderimiz (RMT Genel Sekreteri) Mick Lynch'le oturup doğru düzgün konuşmuyor, liderimizle düzgün şekilde konuşana kadar her zaman grevler olacak." dedi.

"Grev yapmak istemiyoruz, greve zorlandık"

Başka bir sendika üyesi Chris Joyce da geçim krizinin İngiltere'de 1950'lerden bu yana görülmeyen koşullara neden olduğuna değinerek, "Yeter artık" kampanyası kapsamında birçok farklı sendikanın greve gittiğini söyledi.

Joyce, "Herkes için zor bir kış olacak, zaten öyle. Grev yapmak istemiyoruz, greve zorlandık. Hiç kimse maaş kesintisini göze alamaz." diye konuştu.

Grev kararını desteklemeyen bazı vatandaşlar, sefer iptallerinden rahatsız

İşçilerin grevi nedeniyle meydana gelen demir yollarındaki aksama birçok vatandaş için ise rahatsızlık yarattı.

İnternetten kendisi ve kızı için tren bileti satın aldığını anlatan Daniel, istasyona geldiklerinde tren seferlerinin iptal edildiğini gördüğünü belirtti.

Demir yolu işçilerinin grev kararını desteklemediğini söyleyen Daniel, "Herkes maaşına zam alırsa, yaşam maliyeti kontrolden çıkmaya devam eder. Onlara iyi bir anlaşma teklif edildi." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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